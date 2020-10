Alfonso Signorini parla del presunto caso Covid al GF Vip e svela chi entrerà venerdì: “È stato difficoltoso” (VIDEO)

Nel corso della puntata di Casa Chi del 27 ottobre, Alfonso Signorini è tornato a parlare del presunto caso Covid sviluppatosi per uno dei tre concorrenti del GF Vip. Il giornalista ha specificato che è stato parecchio difficoltoso adattare la scaletta in seguito all’apprensione della notizia.

Ad ogni modo, è riuscito a mantenere il sangue freddo e ad andare in onda come sempre nonostante tutto. Il presentatore del reality, inoltre, ha spiegato anche chi potrebbe entrare in casa venerdì prossimo e come si sta evolvendo la situazione per i tre concorrenti ancora in isolamento.

Alfonso Signorini sul caso di Covid al GF Vip

Alfonso Signorini ha spiegato l’esatta dinamica di quanto accaduto lunedì scorso al GF Vip quando la produzione ha appreso di un presunto caso di Covid tra i nuovi concorrenti. Il conduttore ha specificato che la notizia sia pervenuta solo 20 minuti prima dell’inizio della trasmissione. Questo, dunque, ha stravolto completamente la scaletta. Tutti si sono dovuti adeguare e hanno elaborato una motivazione da dare ai telespettatori rispetto ai mancati ingressi.

Il presentatore ha detto che è stato molto difficile, ma l’importante è stato non entrare nel panico. In merito a quello che accadrà venerdì, invece, è tutto da vedere. Molto probabilmente, a varcare la soglia della porta rossa sarà Paolo Brosio, anche lui bloccato in precedenza a causa della sua positività al Coronavirus. Sugli altri ipotetici ingressi, invece, c’è da attendere ancora un po’ di tempo prima di capire se siano realmente “fuori pericolo” oppure no. (Continua dopo il video)

https://www.instagram.com/tv/CG2wru-AfHk/

Le parole di Giulia, Stefano e Selvaggia

Nel frattempo, mentre Alfonso Signorini ha fatto le sue dichiarazioni in merito al presunto caso di Covid al GF Vip, i diretti interessati di questa vicenda hanno fatto delle specifiche sui loro social. Giulia Salemi, ad esempio, ha pubblicato un post nel quale ha chiarito che lei sta bene ed è in isolamento preventivo in albergo dal 17 ottobre. Successivamente, anche Stefano Bettarini ha chiarito la questione. L’ex calciatore ha specificato che sia lui sia Giulia sono negativi dal giorno 17.

Queste dichiarazioni, dunque, hanno condotto i telespettatori verso un’unica risposta, ovvero, che la positiva sia Selvaggia Roma. Quest’ultima non ha rilasciato nessuna dichiarazione sul suo profilo Instagram, ma lo ha fatto in un’intervista all’Adnkronos. In tale occasione, la ragazza ha detto di stare bene, di essere negativa e di scoppiare di salute. Ai fan, allora, sta sorgendo spontanea una domanda: perché nessuno dei tre concorrenti è entrato lunedì scorso?