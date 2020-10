GF VIP, ex di Guenda fa rivelazioni inaspettate: “Telemaco non la ama, lei veniva da me quando era con lui” (VIDEO)

In queste ore, un ex di Guenda Goria, attualmente concorrente del GF Vip, ha fatto delle importanti dichiarazioni in merito alla vita privata della giovane. Il ragazzo in questione si chiama Christian Leoni e pare abbia avuto una relazione con la protagonista prima e durante la storia con il rinomato Telemaco.

Il ragazzo ha rivelato di essere amico dell’attuale compagno di Guenda ed ha raccontato una storia un po’ diversa da quella descritta dalla concorrente in questi giorni. Vediamo tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

L’intervista all’ex di Guenda

Guenda è tra i personaggi del GF Vip più discussi e, in queste ore, ci ha pensato un suo ex a rendere ancora più complessa la storia inerente il suo passato. La figlia di Maria Teresa ha una relazione con un uomo sposato, ma separato in casa, di nome Telemaco. Prima di lui, però, la ragazza pare abbia avuto una storia con un tale Christian, ragazzo che è stato definito “scapestrato” dalla madre della giovane. Ebbene, questo tizio è stato raggiunto dai giornalisti di Casa Chi, i quali non hanno esitato a fargli domande in merito al suo rapporto con la Goria.

Christian, infatti, ha spiegato di aver conosciuto Guenda lo stesso giorno in cui lei ha conosciuto anche Telemaco. All’poca, fu proprio quest’ultimo ad incitare la donna ad intraprendere una conoscenza con Christian, ragazzo molto più giovane e libero di lui. La donna pare seguì alla lettera questo consiglio. Successivamente, però, il cuore l’ha condotta verso il cinquantenne, già sposato e con un figlio.

Cosa accadrà venerdì prossimo al GF Vip?

Secondo la versione dell’ex di Guenda, la relazione tra la concorrente del GF Vip e Telemaco è sempre stata parecchio complicata. La ragazza, infatti, pare che spesso si sia ritrovata ad andare a cercare Christian per trascorrere del tempo in sua compagnia. Il protagonista dell’intervista, inoltre, ha aggiunto anche altri dettagli. Nello specifico, ha dichiarato che Telemaco non è affatto innamorato di Guenda.

L’uomo prova solo un grande affetto e un profondo bene per la ragazza. Nella puntata di venerdì prossimo del GF Vip, quindi, è probabile che la concorrente venga messa al corrente di quanto appena emerso e anche di alcune dichiarazioni fatte da Telemaco di recente. Quest’ultimo è sembrato parecchio deluso dall’immagine che madre e figlia hanno fatto venire fuori di lui.

https://www.instagram.com/tv/CG2wru-AfHk/