GF Vip: Patrizia De Blanck insulta Tommaso Zorzi: il web chiede (di nuovo) provvedimenti

La Contessa, ancora una volta, ha esagerato nei confronti di un suo coinquilino e il pubblico non sta reagendo bene. Ecco che cosa è successo.

GF Vip, Patrizia De Blanck esagera con Tommaso Zorzi: ‘Sparati!’

Non c’è pace al Grande Fratello Vip per Patrizia De Blanck. La Contessa del popolo, come lei ama definirsi, all’inizio è stata accolta con simpatia e rispetto da coinquilini e pubblico, ma ben presto le cose sono cambiate. Il linguaggio scurrile della donna ha infastidito parecchi, tanto che più volte Alfonso Signorini ha dovuto chiederle di parlare meglio essendo in prima serata su Canale 5.

Non solo, Patrizia De Blanck in Casa si è resa protagonista di molti episodi a detta di molti irrispettosi. Inoltre, ha esagerato in molte occasioni con termini che ad altri concorrenti sono costati la squalifica dal programma. L’ultimo episodio è accaduto poche ore fa. Gli autori del Grande Fratello Vip hanno coinvolto i concorrenti in un gioco. Uno di loro doveva portare un cappello ed essere il “fantasma della Casa”. Nessuno doveva parlargli o rispondergli, solo se qualcuno rispondeva distrattamente poteva diventare a sua volta il fantasma.

Ovviamente questo ha innescato una serie di provocazioni e giochi tra i concorrenti, nessuno voleva essere il fantasma. Quando è stato il turno di Tommaso Zorzi, però, la Contessa ha esclamato: “Si sparasse, così smette di rompere i c***“. Per l’influncer è stato un commento esagerato e Patrizia si è scusata parlando di nervosismo. Peccato, però, che poco dopo, parlando con Elisabetta Gregoraci, abbia ripetuto esattamente la stessa cosa: “Sparati, a questo punto solo quello devi fare“.

Il web chiede provvedimenti

Il pubblico del Grande Fratello Vip è in rivolta da settimane contro Patrizia De Blanck. Come accennavamo prima, non è la prima volta che la Contessa manca di rispetto ai suoi coinquilini. Ha usato più volte il termine “frocio” e “negro”, ha detto che Tommaso è gay “quindi diverso dagli altri”. Per non parlare di tutti gli atteggiamenti poco educati.

Nel web, quindi, non si capisce come mai parole ed espressioni che ad altri sono costati la squalifica dal programma, a lei vengano sempre perdonati. Due pesi e due misure. Questa volta Alfonso Signorini e la produzione del reality prenderanno provvedimenti per dare un buon esempio a casa o lasceranno perdere di nuovo? Voi che cosa ne pensate?