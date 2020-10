GF Vip, Gabriele Parpiglia sbugiarda uno dei tre nuovi concorrenti: ‘Già rientrata a casa’

A seguito di una positività al Covid, tutti e tre i nuovi concorrenti hanno dichiarato di essere negativi al tampone. Il giornalista ha quindi chiarito come stanno davvero le cose.

GF Vip: nuovi ingressi sospesi per coronavirus

Nella puntata di lunedì 26 ottobre del Grande Fratello Vip erano previsti tre nuovi ingressi. Infatti, poche ore prima la pagina ufficiale Instagram del programma aveva annunciato il ritorno di Stefano Bettarini e Giulia Salemi e l’ingresso di Selvaggia Roma. Tuttavia, all’inizio della puntata Alfonso Signorini ha detto che il tutto era stato annullato perchè tra i tre nuovi concorrenti c’era un sospetto di positività al Covid.

Ai concorrenti non è stato detto nulla sui cambiamenti dell’ultimo minuto e dopo la puntata si sono interrogati sulle ragioni. Qualcuno ha ipotizzato che fosse proprio a causa del coronavirus. Ad ogni modo, ci saranno nuovi controlli e un isolamento prolungato per mettere tutti in sicurezza.

Selvaggia Roma smentisce, Gabriele Parpiglia la sbugiarda

Gabriele Parpiglia subito dopo la puntata aveva detto che la concorrente risultata positiva al Covid era Selvaggia Roma. Probabilmente era risultata positiva al tampone rapido, che spesso dà false positività, come ha dichiarato in seguito anche Davide Maggio. Tuttavia, dopo lunedì sui social c’è stata un po’ di confusione.

Infatti, Stefano Bettarini e Giulia Salemi hanno detto di essere negativi e di aspettare la decisione della produzione del Grande Fratello Vip. Selvaggia Roma ha fatto sapere che “scoppia di salute” e che non è vero che ha contratto il virus. Ma qual è la verità?

A questo punto Gabriele Parpiglia è intervenuto di nuovo. Il giornalista ha detto che Selvaggia l’ha contattato per dire che non è lei la persona positiva al coronavirus, ma secondo le fonti di Parpiglia la verità è un’altra. Infatti, Stefano Bettarini e Giulia Salemi non hanno fatto nessuna ironia, hanno aspettato le direttive della produzione e sono rimasti in albergo per prolungare l’isolamento. Invece, la macchina che doveva andare a prendere Selvaggia è tornata indietro e Selvaggia è stata mandata a casa sua.

Essendo tornata a casa la produzione non può controllare l’isolamento, la ragazza può fare quello che vuole. Quindi, secondo il giornalista, è chiaro che Selvaggia sia stata messa in quarantena nella sua abitazione e che non parteciperà più al reality.