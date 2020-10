Sammy Hassan sparisce dai social, momento difficile: “Tutto quello che sta succedendo…” (FOTO)

Sammy Hassan, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha generato un po’ di sgomento sui social in queste ore. Il ragazzo è sempre stato molto allegro e solare ma, negli ultimi giorni, è stato un po’ assente.

I fan che lo seguono con affetto si sono preoccupati per lui ed hanno cominciato a fargli delle domande. Pertanto, il giovane ha chiarito che sta attraversando un periodo davvero molto complicato. Vediamo cosa è successo.

Il motivo dell’assenza dai social di Sammy

L’ex di Giovanna Abate, Sammy Hassan, è sparito dai social da un po’ di giorni. Il ragazzo ha smesso di tenere compagnia ai fan con i suoi soliti video divertenti e con le battutine ironiche di cui si rendeva spesso protagonista. In molti hanno notato questo cambiamento repentino, pertanto, hanno provveduto a chiedere spiegazioni al giovane. Dopo un po’ di domande, il ragazzo ha deciso di pubblicare un messaggio alquanto preoccupante.

Sammy ha spiegato di essere perfettamente consapevole della sua assenza, la quale sembra essere mossa da questioni molto importanti. Il giovane ha spiegato di star attraversando un periodo molto complesso, per il quale ha un po’ perso il sorriso che lo ha sempre contraddistinto. Il post è stato alquanto criptico, ma i problemi di Sammy potrebbero essere legati alle difficoltà economiche in cui vessa buona parte dell’Italia in questo periodo. (Continua dopo la foto)

I problemi economici di Hassan

I fan del giovane ricorderanno, sicuramente, che lui rientra in quella categoria di persone che hanno perso il lavoro in seguito al lockdown di marzo e aprile. In tale occasione, infatti, il ragazzo spiegò di avere seri problemi anche in quanto genitore separato. Da quel momento, sembra che la situazione non sia mai migliorata per lui, ragion per cui adesso si trova in un momento davvero complicato. A tal proposito, Sammy Hassan ha spiegato che sarà un po’ assente dai social in quanto impegnato in situazioni un po’ più serie.

Dopo aver fatto questo annuncio, però, ha comunque voluto strappare un sorriso a tutte le persone che lo seguono mostrando un video di suo figlio. Nella clip in questione, il piccolo Christian indossa un’accappatoio della Roma, squadra del cuore dell’ex di Giovanna. Ad ogni modo, i fan stanno fornendo tutto l’appoggio necessario al giovane affinché risolva quanto prima i problemi nei quali si trova e ritorni a sorridere.