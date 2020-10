GF Vip, Francesco Oppini crolla in un pianto disperato: ‘Non uso strategie’

Il gieffino non ha più sopportato le continue critiche sulle sue presunte strategie. Ecco che cosa è successo in Casa dopo la puntata

GF Vip: Francesco Oppini è uno stratega?

L’avventura del Grande Fratello Vip era iniziata nel migliore dei modi per Francesco Oppini. Quest’ultimo ha deciso di partecipare al reality per farsi conoscere indipendentemente dai suoi genitori, ma soprattutto per avere maggiori opportunità lavorative, magari proprio a Mediaset.

Tutti lo stimavano e gli volevano bene ma la settimana scorsa un suo atteggiamento ha deluso molti nella Casa. Quando Alfonso Signorini ha affrontato il tema dei gruppi Francesco ha voluto schierarsi dalla parte di Tommaso Zorzi dicendo che era la persona con cui si sentiva più vicino. Dopo, però, con l’altro gruppo ha detto che con quel gesto voleva anche dimostrare che non ci fossero gruppi nella Casa, parlando poi dell’andamento delle eliminazioni.

Questo non è piaciuto a Tommaso Zorzi, a Stefania Orlando e ad altri che hanno iniziato a dare dello stratega al figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Lui si è difeso dicendo che non è così, ma gli attacchi sono arrivati anche dall’esterno da Antonella Elia, molto dura nei suoi confronti.

Francesco crolla in un pianto disperato: ‘Non uso strategie, sono così’

La puntata di lunedì scorso, 26 ottobre, è stata molto pesante per Francesco. Antonella Elia ha continuato a dargli del “giocatore” e del “viscido”, anche in Casa molti hanno continuato a pensare che stesse usando delle strategie per poter vincere il reality. Il giorno dopo tra i concorrenti il discorso è andato avanti.

Dayane, la quale provava per lui un interesse che andava oltre l’amicizia, ha ammesso di pensare che lui sta giocando e la stessa cosa gli è stata riferita da Rosalinda e da Tommaso. A quel punto Francesco è crollato in un pianto disperato. Il gieffino è rimasto molto male per aver dato questa impressione alle persone con le quali ha legato di più. “Qui dentro non c’è tregua, ma uno deve essere solo costruito? Non può essere così com’è?” ha detto prima di ricevere il conforto di Pierpaolo ed Elisabetta.

Più tardi Francesco e Tommaso hanno chiarito e l’influencer ha detto che forse con il tempo tra loro tornerà tutto come prima. Voi che cosa ne pensate?