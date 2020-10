Il Paradiso delle signore anticipazioni 30 ottobre: Umberto riceve una proposta che preoccupa Adelaide

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 30 ottobre, vedrà Umberto al centro di un nuovo progetto lavorativo. Il commendatore parlerà con Arturo Bergamini e si lascerà incuriosire da una proposta molto allettante.

A casa Conti, intanto, continueranno ad arrivare problemi. Beatrice, infatti, verrà spiazzata da una nuova e spiacevole notizia, che riguarderà l’altro suo figlio. La situazione diventerà sempre più complessa da gestire.

Anticipazioni 30 ottobre: novità per Umberto

Nella puntata del 30 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che in caffetteria ci sarà grosso fermento. Laura sarà in ansia in quanto il lancio ufficiale dei dolcetti per il Circolo è, ormai, sempre più vicino. L’occasione propizia sarà la riapertura di tutte le attività riacquistate dalla banca Guarnieri. Se il tutto andrà a buon fine, sarà una grande opportunità per i giovani imprenditori. Nel frattempo, ci saranno delle novità anche per Umberto.

Quest’ultimo, avrebbe dovuto dare luogo ad un accordo con Achille Ravasi. Purtroppo, però, la situazione ha preso una piega evidentemente negativa, pertanto, questo patto è venuto meno. Arturo Bergamini, allora, padre di Cosimo, si farà avanti per fare una proposta al commendatore. Umberto si lascerà travolgere dalla cosa e tale situazione metterà in allarme Adelaide. La donna sarà molto timorosa che possa esserci qualcosa di strano dietro la vicenda.

Nuovi problemi per Vittorio al Paradiso delle signore

Le nuove avventure che stanno vivendo Laura e Salvatore avvicineranno moltissimo la coppia di ragazzi. Che questa possa essere la volta buona per il giovane Amato di dimenticare definitivamente Gabriella? Staremo a vedere. Intanto, nella puntata del 30 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà sempre più travolto dai problemi di sua cognata. Le disavventure della famiglia di Beatrice, purtroppo, non saranno affatto finite qui.

In seguito alla morte del marito della donne e dopo la messa in evidenza di forti disagi economici per tutti i membri del nucleo familiare, ci sarà un nuovo problema da risolvere. Vittorio e Beatrice, infatti, verranno spiazzati da una telefonata proveniente dall’Accademia Militare in cui si trova Pietro, figlio della donna. I due apprenderanno che il giovane è scappato via. Le cose, dunque, si metteranno davvero malissimo per Beatrice, la quale dovrà fare fronte anche a questa nuova problematica. Nonostante tutto, però, la donna continuerà a rifiutare il supporto economico che vuole offrirle suo cognato.