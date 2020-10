Adriana Volpe è tornata single: la clamorosa indiscrezione

Pare che l’amore tra la conduttrice e il marito sia giunto al capolinea. Ecco le ultime indiscrezioni sulla coppia.

Adriana Volpe e Roberto Parli: matrimonio finito?

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste indiscusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip che è andata in onda da gennaio ad aprile 2020. La conduttrice godeva di stima da parte dei coinquilini e di Alfonso Signorini che non perdeva mai occasione per farle i complimenti. Nel reality ha avuto litigi importanti con Antonio Zequila e Antonella Elia e si parlava di un flirt con Andrea Denver.

Il marito Roberto Parli non ha gradito il rapporto di scherzo e confidenza che si è instaurato tra i due e le ha mandato una lettera chiedendole di avere rispetto della loro storia. Adriana ha minimizzato, sorprendendosi della gelosia del marito, anche se le voci di una crisi si sono fatte da quel momento sempre più insistenti. All’improvviso la conduttrice ha dovuto abbandonare il programma perchè il suocero è mancato.

Nonostante Adriana fosse sempre molto presente sui social per smentire un interesse per Andrea Denver e con parole dolci rivolte al marito, ultimamente ha preferito non parlare più della sua vita privata. Anche se lei e Roberto hanno trascorso il lockdown separati e anche dopo gli incontri tra i due non sono stati molti. Ecco, quindi, l’indiscrezione che sembra mettere un punto definitivo a questa storia.

L’indiscrezione del settimanale Chi: Adriana Volpe è single

Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip ha avuto l’opportunità di tornare a condurre un programma con Alessio Viola su TV 8 intitolato Ogni Mattina. Il programma va in onda tutti i giorni dalle 10 alle 14 e tra cambiamenti, ascolti bassi, liti con Giancarlo Magalli, la conduttrice ha portato avanti il nuovo lavoro con impegno e determinazione. Qualche riferimento e saluto a Roberto c’è stato, ma nelle interviste ha preferito non parlare più del suo matrimonio.

Il settimanale Chi ha appena lanciato l’indiscrezione. Tra le pillole di gossip la rivista di Alfonso Signorini ha dichiarato che Adriana Volpe è tornata single e che l’amore con Roberto Parli è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, dove ama trascorrere del tempo con la figlia. Arriveranno le dichiarazioni dei diretti interessati?