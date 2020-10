Oroscopo 29 ottobre 2020: Gemelli più concentrati, buone notizie per Pesci

L’Oroscopo del 29 ottobre 2020 esorta i Gemelli ad essere un po’ più concentrati. Bilancia cominceranno la giornata con il piede giusto, mentre arriveranno buone notizie per Pesci

Previsioni 29 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi avrete una personalità parecchio reattiva. Questo vuol dire che ci sarà una certa propensione a reagire in modo emotivo dinanzi le cose che vi capiteranno. Specie nel lavoro, cercate di mantenere la calma e di essere un po’ più razionali. Nella vita di coppia bisogna essere meno intransigenti.

Toro. Smettete di avere i paraocchi e allargate i vostri orizzonti. In questi giorni potrebbero accadere cose inaspettate, ma starà a voi coglierle e sfruttarle a vostro vantaggio. In amore sono in arrivo delle novità. Dal punto di vista lavorativo, invece, non c’è soddisfazione senza un po’ di rischio. Siate audaci.

Gemelli. Se vi state preparando per un esame importante o per un progetto particolarmente difficoltoso, cercate di riposare. Dal punto di vista sentimentale non è un periodo molto roseo, in quanto potrebbero esserci delle discussioni abbastanza accese in questo periodo. Mantenete la calma.

Cancro. La calma è la virtù dei forti. L’Oroscopo del 29 ottobre 2020 vi esorta a non prendere troppi incarichi contemporaneamente. Risolvete una questione per volta. In amore, invece, se una relazione è arrivata al capolinea, è inutile continuare ad andare avanti.

Leone. Momento propizio per fare la pace. Se avete avuto recenti disguidi, adesso potrete risolvere le questioni in sospeso. Anche nel lavoro è in arrivo un periodo di belle soddisfazioni. I recenti diverbi avuti potranno essere facilmente superati a patto che manteniate la calma.

Vergine. Giorni molto interessanti per l’amore. C’è ripresa per i nati sotto questo segno, specie verso la fine della settimana. In campo lavorativo, invece, sono in arrivo delle piccole soddisfazioni. Finalmente è giunto il tempo di lasciare ruoli marginali e ricoprirne qualcuno più importante. Siate fiduciosi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata odierna partirà con il piede giusto. Oggi siete socievoli e predisposti alle nuove conoscenze Sarete in grado di gestire in modo pacifico anche le situazioni più spinose. Allo stesso tempo, però, proverete una certa fatica nel prendere decisioni importanti in tempi brevi. Lasciatevi consigliare sulle questioni serie.

Scorpione. In questo periodo siete fortemente influenzati dalla potenza di Urano e questo renderà le vostre giornate sempre piene di emozioni. Oggi potrebbe accadere di tutto, pertanto, fatevi trovare pronti dalle avventure della vita. Non sarà certamente una giornata in cui annoiarsi.

Sagittario. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto lavorativo, questo è il momento giusto per far vedere quanto valete davvero. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete sereni, forse fin troppo. Spesso siete alla ricerca di emozioni forti. Cercate di apprezzare quello che avete.

Capricorno. Oggi è meglio lasciar perdere la teoria e fare spazio alla pratica. L’Oroscopo del 29 ottobre denota una certa incapacità nel comunicare con gli altri. Sarete molto bravi e scrupolosi nel vostro lavoro, a patto che non svolgiate mansioni basate sull’insegnamento e il dialogo. Rimandate i chiarimenti.

Acquario. In questo momento dovete essere più parsimoniosi. Non è il caso di fare spese azzardate. La sfera sentimentale procede bene, ma dovete evitare di essere troppo polemici. Se siete single, invece, questo non è il momento più adatto per tentare nuovi approcci. Siate pazienti.

Pesci. Buone notizie sia in amore sia nel lavoro. In relazione a questo secondo aspetto, a partire da oggi ci saranno delle scelte da fare e dei cambiamenti interessanti. Nel lavoro, invece, saranno premiati i più bravi e quelli che non hanno mai smesso di credere nelle proprie capacità. Cercate di essere tra questi.