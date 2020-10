Dayane Mello tradì Stefano Bettarini: svelato il vero motivo della fine della loro storia

Stefano Bettarini sta per entrare nella casa del GF Vip, dove ad attenderlo c’è una sua ex fiamma, Dayane Mello. Gabriele Parpiglia, sull’ultimo numero di Chi, in edicola dal 28 ottobre, ha parlato della vicenda ed ha aggiunto interessanti dettagli.

Il giornalista ha svelato il reale motivo per il quale la storia tra i due terminò bruscamente dopo la partecipazione all’Isola dei famosi da parte di entrambi. Ricordiamo che lei era una naufraga, mentre l’ex calciatore era l’inviato.

La storia tra Stefano e Dayane Mello

Un po’ di tempo fa, Stefano Bettarini e Dayane Mello hanno avuto una relazione. Il loro interesse nacque durante un’edizione dell’Isola dei famosi. La modella venne eliminata quasi subito e questo la portò ad avvicinarsi molto all’inviato. Il flirt tra i due, infatti, sarebbe nato proprio nel periodo in cui la donna, dopo l’eliminazione, era in attesa di tornare in Italia. Tutti i telespettatori ricorderanno i messaggi d’amore e i cuori che Stefano dedicava in ogni puntata ad una dama misteriosa.

Dopo questo avvicinamento, però, la Mello fu costretta a tornare a casa, pertanto, cominciò una sorta di relazione a distanza durata all’incirca un paio di settimane. In tale periodo, però, mentre Stefano si preoccupava di far sentire la sua presenza alla donna, lei non sembrava altrettanto propensa a continuare la relazione. Gabriele Parpiglia, infatti, ha rivelato che Dayane sarebbe uscita con un altro uomo.

I motivi della rottura e i rumors su Bettarini e Gregoraci

Mentre Stefano Bettarini era ancora impegnato nel ruolo di inviato dell’Isola dei famosi in Honduras, Dayane Mello dedicava le sue attenzioni ad un giocatore di basket in una rinomata discoteca di Milano. Questo, dunque, pare sia stato il vero motivo per il quale i due hanno interrotto bruscamente la loro conoscenza. Quando Stefano entrerà in casa, dunque, è molto probabile che saltino fuori anche altri altarini.

L’ex calciatore, però, avrebbe avuto anche un altro flirt fugace con un’altra concorrente, stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci. Anche sul loro conto sono trapelati diversi rumors che, tuttavia, non sono stati né confermati e neppure smentiti dai diretti interessati. Ad ogni modo, al momento Stefano è fidanzatissimo con Nicoletta Larini, che tra le altre cose è molto gelosa del suo compagno. Per tale motivo, se venerdì Bettarini potrà finalmente varcare la soglia della porta rossa, ne vedremo sicuramente delle belle.