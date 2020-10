Paolo Bonolis mette in imbarazzo Antonella Clerici: “Sei sempre calda…”

Paolo Bonolis mette in imbarazzo Antonella Clerici

Nella giornata di mercoledì Paolo Bonolis è stato ospite in collegamento con È sempre mezzogiorno, il programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Il professionista romano ha strappato un sorriso al pubblico da casa grazie alla sua solita ironia tagliente. Il marito di Sonia Bruganelli che al momento è impegnato con le registrazioni di Avanti un altro ha spiazzato la collega con una serie di battute.

La donna, infatti, ha iniziato a parlare della sua vita privata e dell’amore con il compagno Vittorio Garrone. Il tutto è partito dalla ricetta del pollo fritto allo zenzero. L’amico di Luca Laurenti ha consigliato alla Clerici di non magiare troppo zenzero perchè si tratta di un alimento afrodisiaco.

“Sei sempre particolarmente calda col tuo compagno, me lo ha detto lui che è anche un po’ stanco! Ogni tanto dagli tregua”, ha detto l’artista capitolino mettendo in forte imbarazzo Antonella. Subito dopo, però, quest’ultima si è fatta una grassa risata. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto.

Divertenti siparietti tra i due conduttori a È sempre mezzogiorno

Ospite a È sempre mezzogiorno, Paolo Bonolis ha deciso di invertire i ruoli. Il conduttore romano, infatti, ha intervistato Antonella Clerici, cogliendo l’occasione per chiedere alla collega perchè si imbarazza così spesso in trasmissione, ricordando che l’ultima volta è stata per una battuta di nonna Amelia.

“Mi scrivono delle robe un po’ equivoche qualche volta, perchè la cucina ha sempre un doppio senso e io sono la regina delle gaffe!”, ha detto la madre di Maelle, facendosi una risata. La professionista lombarda ha ammesso che le piacerebbe tornare fare un nuovo programma con lui. La replica di Paolo non è tardata ad arrivare: “Perchè no! Quando decidi di uscire dal bosco”.

Il messaggio di Antonella Clerici a Paolo Bonolis

Prima di salutare il suo ospite, Antonella Clerici ha detto questo a Paolo Bonolis: “Ci vediamo poco ma ci vogliamo bene”. Dopo aver ironizzato l’ultima volta col suo caro amico e collega, la padrona di casa di È sempre mezzogiorno ha voluto lanciare un dolce messaggio al padrone di casa di Avanti un altro, che ha ammesso: “Sono commosso”. Affermazione che è piaciuta moltissimo alla compagna di Vittorio Garrone.