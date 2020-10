Mattino 5, Federica Panicucci rimprovera un suo ospite: “Attenzione alle parole…”

Federica Panicucci blocca una sua ospite

Nella puntata di Mattino 5 in oda mercoledì 28 ottobre 2020 si sono toccare delle tematiche molto profonde. In studio e in collegamento erano presenti degli ospiti molto importanti come: Claudia Letizia e Taylor Mega che hanno avuto un confronto. La prima ha accusato la nota influencer di dare dei messaggi errati ai suoi seguaci. Inoltre, ha sottolineato che mettere il suo corpo tanto in mostra è l’esempio di una magrezza esagerata, quasi al limite della anoressica.

Il botta è risposta è stato particolarmente aspro con gli altri ospiti di Federica Panicucci. Infatti c’erano anche: Raffaello Tonon, Arianna David, Emanuela Tittocchia e la vedova Gianfranco Funari. Visto i toni forti, la padrona di casa è stata costretta ad intervenire per calmare Claudia Letizia. “Attenzione alle parole che utilizzi. Teniamo sempre un atteggiamento educato ed elegante”, ha asserito la collega di Francesco Vecchi. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto nello studio 7 di Cologno Monzese.

Mattino 5: acceso scontro tra Claudia Letizia e Taylor Mega

Nel terzo appuntamento settimanale di Mattino Cinque, il pubblico ha avuto modo di vedere un accesso confronto tra Claudia Letizia e Taylor Mega. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 si è difesa a spada tratta affermando che non è per nulla anoressica e che l’altra ospite del programma gliela detto è equiparabile al body shaming.

“Io peso 54kg per 172 cm. Dire anoressica è body shaming”, ha asserito l’influencer. Ma la replica di Claudia Letizia non è tardata ad arrivare: “Non vorrei che i giovani, guardandola, la emulassero. Hai delle responsabilità, sei molto vicina all’anoressia”.

Tensione a Mattino 5: Federica Panicucci costretta ad intervenire

Ma lo scontro tra le tue donne a Mattino 5 non è finito qui. Claudia Letizia, infatti, ha continuato domandando che lavoro svolge Taylor Mega. A quel punto è intervenuta la padrona di casa Federica Panicucci che ha detto: “Stessa domanda che potrebbe fare a te”.

Mentre l’ex gieffina, che ha approfittato della situazione per parlare del suo libro, ha detto che i commenti negativi la feriscono molto. La situazione è degenerata velocemente al punto che la collega di Francesco Vecchi e gli autori del programma mattutino di Canale 5 ritorneranno sulla vicenda nei prossimi appuntamenti del format curato da Videonews.