Daydreamer- le ali del sogno cambia orario: da sabato 31 ottobre in onda due ore consecutive

Non c’è pace per la soap opera turca Daydreamer- le ali del sgono che. La serie, infatti, da sabato 31 ottobre subirà un nuovo cambio di orario. I fan potranno seguire per quasi due ore le avventure di Can e Sanem, visto che secondo quanto riporta la guida tv ufficiale di Mediaset partirà alle 14:10 e terminerà alle 16:00 circa. La puntata sarà davvero molto intensa e ovviamente ricca di colpi di scena.

Daydreamer- le ali del sogno orario: la nuova programmazione di messa in onda

Due ore in dolce compagnia di tutti i protagonisti di DayDreamer- le ali del sogno. Una notizia che sicuramente renderà felici tutti i fan della serie e sopratutto di Can e Sanem. La programmazione di Canale 5 prevede ben tre episodi consecutivi. Dopo Beautiful, infatti, il prossimo sabato non andrà in onda Una vita. La soap spagnola lascerà il suo posto a ai beniamini turchi che dalla scorsa estate sono entrati nei cuori dei telespettatori italiani.

Questa non è di certo la prima volta che DayDreamer- le ali del sogno subisce una variazione sia nell’orario che nei giorni di messa in onda. In estate, è stata trasmessa dal lunedì al venerdì, poi dal momento che Uomini e Donne è tornato nel palinsesto la sua naturale collocazione nel primo pomeriggio, a parte una prima serata, la soap ha trovato posto nel week-end.

Fino ad ora, infatti, la serie è andata in onda il sabato prima di Verissimo e la domenica prima di Domenica Live. Per ora, c’è da dire che l’orario del 31 ottobre sarà quello definitivo o se ci saranno nuovi cambiamenti.

Quale sarà il futuro della soap?

Gli appassionati di Daydreamer- le ali del sogno ovviamente non vogliono che la loro serie preferita sia all’improvviso sospesa. C’è da dire, però , che come ogni anno a breve partirà Amici di Maria De Filippi e di solito lo speciale andava in onda il sabato pomeriggio prima di Verissimo.

A questo punto, non è da escludere che DayDreamer potrebbe riavere una nuova collocazione o meglio un nuovo spazio. Le opzioni sono due verrà escluso dalla programmazione del sabato e verrà trasmesso solo la domenica o ci saranno dei rimpasti che vedranno la soap protagonista anche in altre occasioni? Per ora, purtroppo non ci resta altro che aspettare altr notizie da parte di Mediaset.