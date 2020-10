Uomini e Donne cosa vedremo oggi: Gemma chiude con Biagio, Beatrice in lacrime

Quella che vedremo oggi a Uomini e Donne sarà una puntata abbastanza movimentata. La messa in onda comincerà, come sempre, con i soliti teatrini di Gemma, la quale sta conoscendo Biagio. Quest’ultimo, però, sembrerà molto preso anche da Maria e Sabina, cosa che spingerà la Galgani a prendere una decisione drastica.

In merito al trono classico, invece, si parlerà di Davide Donadei, il quale è uscito sia con Beatrice sia con Chiara. Con entrambe è scattato un bacio e questo farà perdere le staffe alla prima.

Oggi vedremo la delusione di Gemma

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Gemma siederà nuovamente al centro dello studio. La dama esporrà le sue sensazioni in merito alla frequentazione con Biagio. La Galgani racconterà di aver trascorso dei momenti molto romantici in compagnia del cavaliere. I due sono stati a cena insieme e si sono trovati parecchio in sintonia. Questo entusiasmo, però, verrà stroncato nel momento in cui entrerà in studio Maria.

La dama racconterà di aver ricevuto una splendida sorpresa da parte di Biagio, il quale si è presentato in ospedale in seguito alla nascita della nipote di lei. Questo gesto ha colpito la donna che, infatti, in puntata si mostrerà alquanto entusiasta. Gemma rimarrà molto male, ma la situazione peggiorerà quando entrerà Sabina. Quest’ultima dirà che, lo stesso giorno in cui il cavaliere ha visto Gemma, ha visto anche lei.

Beatrice in lacrime a Uomini e Donne

Dopo l’uscita con la dama bianca, infatti, Biagio è andato da Sabina, hanno cenato insieme e poi lui le ha offerto un caffè a Napoli. La serata è andata per le lunghe, sta di fatto che lui ha fatto ritorno a Roma solo alle 6 del giorno successivo. Queste dichiarazioni lasceranno di stucco Gemma che, infatti, deciderà di chiudere la conoscenza con il cavaliere. Durante la messa in onda di oggi di Uomini e Donne, inoltre, vedremo anche che Davide è uscito con Beatrice.

I due hanno trascorso un’esterna molto piacevole, al termine della quale è scattato un bacio. Dopo poco, però, verrà mandata in onda anche l’uscita con Chiara. Donadei ha chiesto di vedere anticipatamente la ragazza in quanto gli mancava. L’esterna è andata benissimo e anche con lei è scattato un bacio. In studio Davide accuserà Chiara di non aver battuto ciglio dinanzi il bacio dato alla sua rivale. Questo farà esplodere Beatrice, che lascerà lo studio piangendo. Davide la seguirà.