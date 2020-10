Nicola Vivarelli lascia Uomini e Donne e l’Italia: “Torno al mio lavoro sulle navi “

Nicola Vivarelli, addio Italia e Uomini e donne?

Nicola Vivarelli è senza dubbio uno dei cavalieri più amati e segutii di uomini e donne. Poche ore fa, l’ex corteggiaotre di Gemma Galgani ha postato un video che ha molto preoccupato i suoi fan. Nel dettaglio il giovane ha annunciato di lasciare l’Italia. Una notizia inaspettata, sopratutto dopo che solo pochi giorni fa si è parlato di un rapporto molto intimo con Veronica, sua spasimante. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Nuovi progetti lavorarivi per Sirius

“Ho preparato i bagagli. Ho il volo da Firenze per Amsterdam e poi New York. Dormirò lì e poi ripartirò”, ha raccontato ai fan appena sveglio Nicola Viviarelli. Una nuova avventura in nave per lui che è un marinaio. Come ben sappiamo a causa dell’emergenza sanitaria dovuita da Covid-19 le navi da crociera sono state ferme per molti mese, tanto che anche lo stesso Nicola non lavora da marzo 2020.

Nello stesso tempo, però si è dedicato molto a se stesso e al suo aspetto fisico. Sirius ha fatto parlare tutti per la storia lampo con Gemma Galgani ma come tutti sappiamo non è andato nulla a buon fine. Ora, dopo l’esperienza al dating-show di Canale 5 che lo ha reso celebre, tornerà a bordo delle navi.

Il cavaliere di Uomini e donne e Veronica si sono incontrati

Si apre dunque una nuova vita per Nicola Vivarelli, per adesso sempre da single. Ma con un botto di follower in più. Cosa ne penserà Gemma? La Dama torinese lo aveva attaccato duramente senza giri di parole accusandolo di aver sfruttato la situazione per avere popolarità.

Lui si è sempre difeso dicendo di aver chiamato la redazione per ver interesse nei suoi riguardi. La loro consocenza, come è noto a tutti è temrionata già a settembre, ma le belle ragazze e i colpi di scena non sono mancati. Attualmente stava frequentando la 22enne Angelica e la 40enne Veronica.

Proprio con quest’ultima come riportano gli spoiler circolati sul web, pare che abbia trascorso la notte insieme. Di recente, dopo aver realizzato un’esterna con Angelica, Nicola Vivarelli ha deciso di correre a Benevento e lì avrebbero consumato… Per scoprire tutti i dettagli non resta altro che aspettare una nuova puntata di Uomini e donne.