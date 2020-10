Uomini e Donne, quasi rissa tra Gianni e Aurora, lei attacca la redazione e va via, sul web: “Bulli, compresa Maria” (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è scoppiata quasi una rissa tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. L’esponente del parterre femminile non è mai andata troppo a genio all’opinionista. Quest’oggi, però, la situazione è degenerata, al punto da spingere la donna a scappare dallo studio tra le lacrime.

Il popolo del web si è molto indignato per quanto andato in onda. In molti, infatti, si sono scagliati contro i membri del programma e anche contro Maria De Filippi, accusando tutti i presenti di aver praticato bullismo.

La lite tra Gianni e Aurora

Durante la messa in onda di oggi, a Uomini e Donne è scoppiata una bufera tra Gianni e Aurora. La donna ha attaccato la redazione del programma alludendo al fatto che facessero dei favoritismi a Valentina. L’Autiero, infatti, di recente ha pubblicato delle IG Stories insieme a Germano, cosa che solitamente viene sconsigliata ai membri del parterre, onde evitare di fare spoiler. Queste dichiarazioni, però, hanno sollevato una polemica. Valentina è scoppiata a piangere in quanto per la prima volta sta provando qualcosa di bello nel programma e la Tropea gliel’ha rovinata.

Armando e Gianni, invece, hanno attaccato Aurora dicendole di essere una persona davvero pessima a tirare in ballo certe cose. Tutti i presenti in studio sono sembrati d’accordo con i due uomini ed hanno cominciato ad applaudire contro la dama. Gianni, ad un certo punto, si è anche alzato in piedi ed ha gridato contro la sua interlocutrice esortandola ad andare via. La De Filippi, dopo il pesante teatrino, ha preferito cambiare argomento. (Continua dopo il video)

https://www.instagram.com/p/CG4-jPUi8j6/?hl=it

Il web contro Uomini e Donne

Sul web, però, molti utenti hanno commentato la lite accesa tra Gianni e Aurora a Uomini e Donne e in molti si sono schierati dalla parte della dama. Seppur non riscuota tutti questi consensi, in questa circostanza, parecchie persone hanno reputato ingiustificabile il comportamento dei presenti in studio. Molti utenti di Instagram hanno attaccato perfino Maria dicendole di essere stata complice di questi atti di bullismo.

Per la maggior parte dei telespettatori è stato assurdo mandare in onda contenuti così violenti contro una donna. Al di là dell’uscita infelice di Aurora, parecchi non hanno gradito la coalizzazione di un “branco” compatto contro una singola persona, che non è stata difesa da nessuno. Per tale motivo, concorrenti e produzione dovrebbero vergognarsi per essersi comportati come veri bulli.