Forum, torna Paola Perego. Barbara Palombelli: “Questo programma è casa mia”

Paola Perego torna a Forum

A distanza di anni Paola Perego è tornata nello studio di Forum. Un posto che la moglie di Lucio Presta conosce benissimo visto che dopo Rita Dalla Chiesa lo ha condotto da diverso tempo. La professionista stavolta si è recata nel Tribunale televisivo di Canale 5 nelle vesti di ospite. La donna è intervenuta in merito ad una causa incentrata sugli attacchi di panico.

Ricordiamo che l’ex padrona di casa de La Talpa conosce benissimo questa problematica perché ne sofferto per anni e per tale ragione ha scritto pure un libro dal titolo “Dietro le quinte delle mie paure”. Emozionate per il ritorno a Forum, Barbara Palombelli ha riservato alla collega tale accoglienza: “Forum è una casa è fatta di tanti mattoni. Ci sono le scale, le terrazze, c’è di tutto. E una delle persone che ha dato più mattoni, più terrazze e direi anche più sorrisi a questa casa è Paola Perego”.

La conduttrice ha detto la sua sugli attacchi di panico

Ospite a Forum, Paola Perego ha voluto supportare tutti coloro che ancora oggi soffrono di attacchi di panico, un problema di cui spesso si ha paura di parlare. Per fortuna, tale circostanza non hanno creato dei problemi al matrimonio con Lucio Presta,noto agente dei vip.

I due, infatti, sono abbastanza uniti e non hanno mai avuto una crisi. In più, a portare serenità nella vita dell’ex conduttrice di Buona Domenica, c’è anche il nipotino Pietro che ha arricchito le sue giornate. Sugli attacchi di panico, la professionista capitolina ha asserito: “Non li rivorrei ma gli attacchi di panico mi hanno migliorata, nel senso che mi hanno resa più forte”.

Paola Perego torna in tv con Il Filo Rosso

Dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, dal 31 ottobre, ogni sabato nel primo pomeriggio su Rai Due, Paola Perego condurrà un nuovo talk che si intitola Il Filo Rosso. Chi segue la professionista romana dai suoi canali social, si è accorto che la donna negli ultimi tempi si è mostrata molto impegnata nell’organizzazione della trasmissione televisiva.

Non troppo tempo fa, la moglie di Lucio Presta è stata menzionata in un altro programma della tv di Stato, ovvero I Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus. In quell’occasione una donna era stata scambiata per l’artista capitolina.