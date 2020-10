Principe Harry, il commovente ringraziamento a Meghan Markle

Principe Harry ed il commovente ringraziamento a Meghan Markle. Harry d’Inghilterra, innamorato pazzo della moglie, Meghan Markle, l’ha ringraziata pubblicamente. Non è una notizia, infatti, che il figlio di Lady Diana e Carlo d’Inghilterra sia follemente innamorato della sua Meghan, al punto da uscire assieme a lei dalla famiglia reale.

Recentemente, uno scrittore inglese, è intervenuto a difendere Harry dalle polemiche al suo riguardo, dicendo che in famiglia lui sarebbe addirittura “trattato come una riserva”. Chi ha ragione? Intanto, andiamo a vedere le belle parole che il principe ha espresso nei confronti di sua moglie.

Il principe Harry ed il commovente ringraziamento a Meghan Markle

Il principe Harry, non ha mai nascosto il suo grandissimo amore per Meghan Markle, al punto da mettersi contro la sua famiglia che non ha potuto fare altro che accettare la sua decisione di lasciare la famiglia reale. Recentemente, Harry ha dedicato delle bellissime parole per sua moglie.

In una video intervista per il magazine GQ, il principe Harry ha fatto una commovente dedica alla moglie. Ecco le sue parole: “Sono sincero, non sapevo cosa fossero i pregiudizi inconsci fino a quando non ho incontrato mia moglie. Nonostante la mia conoscenza dell’argomento, non avevo idea che esistessero pregiudizi razziali”.

Ha continuato dicendo: “Mi ci sono voluti anni e anni per rendermene conto, fondamentale è stato calarmi nei panni di mia moglie. È quando ti senti un po’ a disagio che capisci davvero il problema, allora a quel punto spetta a te formarti, perché l’ignoranza non può più essere una scusa”. Parole, che dimostrano per l’ennesima volta, l’amore e la riconoscenza che Harry riconosce nei confronti della duchessa di Sussex.

Harry trattato male in famiglia?

A far parlare nelle ultime ore, non è stato solo il Principe Harry e la sua commovente dedica. Ma ci sono anche le frasi di uno scrittore inglese, Robert Lacey, il quale ha fatto riferimento a disparità di trattamento tra il principe Harry e suo fratello William. L’erede al trono, per Lacey, sarebbe più apprezzato dai suoi famigliari.

“Verso l’erede al trono c’è stata più attenzione e gentilezza”, afferma l’esperto durante una trasmissione radio, mentre Harry “è stato trattato da riserva, come accade sempre a Palazzo”. Sarà vero? O sono solo maldicenze?