Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 29 ottobre 2020: Gemma molla Biagio, Davide fa piangere Beatrice

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Sta per terminare la settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. I numerosi telespettatori di Canale 5 avranno la possibilità di vedere un altro appuntamento dedicato al Trono classico e parterre senior insieme.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte gli spoiler dettagliati concessi dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma scioccato dall’atteggiamento di Biagio e lo lascia

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che si partirà ancora una volta con Gemma Galgani. Quest’ultima si mostrerà molto entusiasta riguardo un pranzo piacevole fatto con Biagi. Subito dopo, però, questo clima gioioso verrà rovinato dalla rivale Maria che si emozionerà raccontando di una sorpresa che le ha fatto il cavaliere raggiungendola all’ospedale durante la nascita della nipote.

A quel punto la nemica di Tina Cipollari rimarrà letteralmente scioccata ma ancora di più con l’arrivo in studio di Sabina. Sembra che dopo aver lasciato la piemontese, la sera Biagio abbia cenato con lei e dopo le abbia offerto un caffè a Napoli per poi ritornare nella Capitale la mattina alle sei. Quindi, Gems si alzerà dalla sedia e si ritirerà dalla frequentazione. Poi Biagio sceglierà di danzare con Sabrina.

Trono classico: Beatrice in lacrime lascia lo studio

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che si passerà a Davide Donadei. Maria De Filippi chiederà alla regia di mandare in onda l’esterna con Beatrice. Quest’ultima gli ha raccontato un po’ della sua vita scrivendo su alcuni bigliettini frasi che la descrivono. Prima di lasciarsi,, mentre sono sdraiati è scattato un bacio. Tutto procederà bene fino a che dalla passerella non scenderà Chiara. La corteggiatrice dirà che lo stesso giorno il tronista abbia anticipato l’esterna con Chiara perché aveva tanta voglia di vederla.

Per questo motivo è andato a prenderla a casa e anche lì è scattato un bacio molto passionale. Dimostrazione che il ragazzo è molto preso di lei. Beatrice scoppierà a piangere ed uscirà pure dallo studio nel momento in cui lui avrà un’accesa discussione con Chiara perché non ha visto una reazione adeguata al suo bacio con Beatrice‍. A quel punto lui la raggiungerà dietro le quinte e la farà rientrare in studio.