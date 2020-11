Patrizia de Blanck offende alle spalle Tommaso Zorzi e Maria Teresa: “Quella cretina…” (VIDEO)

Patrizia De Blanck sparla alle spalle di Zorzi e Ruta

La quinta edizione del Grande Fratello Vip era iniziata col botto per Patrizia De Blanck. Infatti, la Contessa grazie alla sua simpatia e anche al linguaggio scurrile divertiva gli altri inquilini e il pubblico da casa. Nell’ultimo periodo, però, la nobildonna sembra essere cambiata, infatti è sempre più assente e insofferente.

Di recente se l’è presa anche con gli autori del reality show che non le aprivano la sua camera e poi ha minacciato di lasciare il programma. In settimana, invece, la gieffina si è spinta oltre scagliandosi contro Tommaso Zorzi dicendogli che doveva spararsi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la madre della contessina Giada.

Lo sfogo della Contessa contro Maria Teresa Ruta

Nella giornata di mercoledì, invece, Patrizia De Blanck si è appartata con Massimiliano Morra ha espresso il suo giudizio negativo nei confronti di Maria Teresa Ruta dandole della buffona.

”Quella è sguaiata, ma dai è vero. Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove. C’ha 60 anni! Sguaiata nella maniera di interagire, ma cosa vuole fare? Urla, gira, fa le scene, fa la buffona. Una buffona 24 ore su 24, è ridicola questa donna“, ha asserito la Contessa scatenando la rabbia del popolo del web. (Continua dopo il video)

Patrizia De Blanck contro Tommaso Zorzi: gli dà dello scemo

Ma non è finita qui. Infatti, immediatamente dopo Patrizia De Blanck si è avvicinata ad Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli lamentandosi dei giochi di Halloween in programma sabato sera, ma anche di Maria Teresa Ruta.

”Questi si rinc**lioniscono. Con quella cretina di Maria Teresa. C’è anche un limite. Fino a che hai 10 anni o 20, ma alla sue età non si può mettere a fare queste sciocchezze. Mi fa girare le scatole“, ha ribadito la nobildonna romana. Ma quest’ultima ha avuto anche un giudizio negativo sul rampollo milanese Tommaso Zorzi. “Quello è sce*o in ogni caso. Io l’ho sempre detto. Lo dico sempre che è così. Non ha mica 18 anni”. Ecco il video in questione che in pochissimo tempo è diventato virale su Twitter e ha fatto arrabbiare molto i fan dell’influencer meneghino: