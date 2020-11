Carlo Conti positivo al Covid-19: ecco che fine farà Tale e Quale Show (FOTO)

Carlo Conti positivo al Coronavirus

Ebbene sì, dopo Gerry Scotti, Valentino Picone, Giulio Golia, Alessia Marcuzzi è altre iene, ora anche Carlo Conti è risultato positivo al Covid-19. Ricordiamo che da un paio di settimane la curva dell’epidemia sta raggiungendo dei numeri spaventosi toccando la soglia dei 25 mila casi al giorno.

Per tale ragione il Governo guidato da Giuseppe Conte ha deciso di fare delle limitazioni per scongiurare, almeno per ora, un nuovo lockdown. Il professionista toscano, durante un normale controllo di routine, ha scoperto di aver preso il Coronavirus. “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”, ha dichiarato il professionista su Instagram. (Continua dopo il post)

https://www.instagram.com/p/CG5KG1LsrdQ/

Carlo Conti condurrà Tale e Quale Show da casa sua

Dopo l’inaspettato annuncio da parte di Carlo Conti, la notizia è diventata immediatamente virale facendo il giro del web e dei vari social network. A quel punto in tanti si sono posti lo stesso interrogativo: che ne sarà del Torneo di Tale e Quale Show 2020 che sarebbe dovuto andare in onda da venerdì sera su Rai Uno? Molti telespettatori della prima rete hanno ipotizzato un possibile rinvio della storica trasmissione televisiva, mentre altri hanno ipotizzato un cambio di conduzione, magari affidandola a Giorgio Panariello, già giudice del talent show che mostra i vip in imitazioni canore.

Nulla di tutto questo, la risposta a tale forma da l’ha data direttamente il professionista fiorentino. Infatti, quest’ultimo presenterà Tale e Quale Show in collegamento da sua abitazione. Una circostanza che in questo periodo d’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è stata adottata da altri.

Il Torneo di Tale e Quale Show 2020

Quindi, venerdì sera per la prima volta in assoluto Carlo Conti condurrà live dalla sua casa il primo appuntamento del Torneo di Tale e Quale Show 2020. Una gara che vedrà sfidarsi i primi sei classificati della decima stagione che ha visto trionfare la settimana scorsa Pago. Inoltre, come ogni anno, si aggiungeranno i primi quattro della nona edizione.

Di conseguenza, nello studio del centro Fabrizio Frizzi di Roma troveremo a gareggiare: Pago, Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol, Sergio Muniz, Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci ed infine Jessica Morlacchi. A quanto pare il Torneo in questione avrà una durata di tre puntate e con molta probabilità, se il professionista toscano dovrebbe risultare ancora positivo al Covid-19, le presenterà tutte dalla sua abitazione.