Lory Del Santo vuota il sacco: “Amedeo Goria ci ha provato con me…” (VIDEO)

Lory Del Santo ospite a Pomeriggio Cinque parla di Goria

Nelle ultime ore Lory Del Santo ha sganciato una bomba mediatica che fo sicuro farà discutere per molti giorni. L’ex gieffina ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso ha confessato che Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre dei suoi due figli, le avrebbe fatto delle avances in passato.

Ricordiamo che il giornalista Rai negli ultimi tempi è tornato alla ribalta perché la sua ex e Guenda sono all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 come concorrenti. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel rotocalco pomeridiano di Canale 5.

Lory Del Santo confessa che Amedeo Goria le ha fatto delle avances

Nella giornata di mercoledì a Pomeriggio Cinque è stato trasmesso un filmato in cui Guenda Goria metteva al corrente la madre Maria Teresa Ruta che l’ex marito Amadeo Goria potesse essere ancora innamorato di lei. A quel punto è intervenuto Lory Del Santo, che era ospite di Barbara D’Urso, ha rivelato che il giornalista Rai anni fa le avrebbe fatto delle avances.

Quando la conduttrice napoletana le ha domandato se tale faccenda fosse accaduta prima o dopo il divorzio da dalla gieffina, la produttrice di The Lady è stata molto evasiva, dicendo di non ricordare bene. “Anni fa, Amedeo Goria ci provò con me due volte, una a Roma e una a Milano. Io ho rifiutato perché aveva delle tecniche di approccio troppo avanzate per me… Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste”, ha dichiarato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Maria Teresa Ruta ha lasciato Amedeo Goria perché è stata tradita?

Ospite a Pomeriggio Cinque, Lory Del Santo ha precisato a Barbara D’Urso di non aver verificato. Ricordiamo che di recente l’ex protagonista di Drive In è finita al centro dell’attenzione mediatica. Infatti ha dichiarato un abuso da lei subito anni fa da parte di un soggetto misterioso. Un uomo che, stando alle dichiarazioni dell’attrice, glielo avrebbero presentato amici comuni.

Dopo la rivelazione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, arriverà la replica di Amedeo Goria? Nella casa più spiata d’Italia si è parlato molto del divorzio tra il giornalista Rai e Maria Teresa Ruta. Pare che la causa scatenante di tale separazione sono proprio dei tradimenti ai danni della presentatrice.