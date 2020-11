DayDreamer – Le Ali del Sogno: spunta un nuovo amore, Deren e Emre la nuova coppia

Nuovo amore sul set di DayDreamer – Le Ali del Sogno?

A quanto pare c’è un nuovo amore nato dal set di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca campo e d’ascolti di Canale 5. Lo sceneggiato che attualmente va in onda nel fine settimana della rete ammiraglia Mediaset continua a far parlare di sé e dei suoi personaggi. Infatti, dopo la notizia di gossip che parla di una relazione sentimentale tra Demet Ozdemir e Ali Yagci, ovvero la giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin e l’affascinante macellaio Osman, spunta una nuova coppia.

Di chi si tratta? Sull’account Instagram di Tuğçe Kumral, ovvero Deren, è apparso uno scatto con Birand Turca, ossia Emre Divit. Una foto che ha scatenato la curiosità dei numerosi telespettatori di Erkenci Kuş, titolo originale dello sceneggiato con protagonista Can Yaman. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa potrebbe esserci tra i due artisti.

Deren ed Emre di DayDreamer in atteggiamenti intimi: è amore?

Nella foto in questione Tuğçe Kumral e Birand Turca si sono auto-fotografati, ovvero realizzato un selfie, in un atteggiamento molto ambiguo facendo sospettare i loro numerosi follower.

Dai tantissimi commenti apparsi sotto l’immagine c’è chi ipotizza la nascita di un nuovo amore, mentre altri credono che tra tra i due protagonisti di DayDreamer – Le Ali del Sogno possa esserci una nuova collaborazione professionale. Per caso i due attori turchi saranno presto protagonisti di una nuova soap opera? Al momento non c’è nessuna informazione ufficiale su tale ipotesi.

La Turchia sforna una soap opera dietro l’altra

Da qualche anno la Turchia sta producendo delle soap opera a ripetizione, mettendo in mostra dei nuovi attori. Serie tv che poi sono sbarcare anche in Italia come Cherry Season – la Stagione del Cuore, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e ora DayDreamer – Le Ali del Sogno. Mentre per il prossimo anno potrebbe sbarcare su Canale 5 anche Bay Yanils, ovvero Il Signore Sbagliato con Can Yaman e Ozge Gurel.

Chi segue lo sceneggiato turco attualmente in onda, Deren ha ruolo secondario. Quest’ultima interpreta una frenetica autoritaria copywriter. Mentre Emre è il fratello più piccolo ed antagonista di Can Devit, ovvero l’attore Can Yaman. Solo tra qualche puntata il ragazzo sarà protagonista grazie alla sua storia d’amore con Leyla, impersonato da Öznur Serçeler.