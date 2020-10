Veronica Ursida sbugiarda Uomini e Donne: “Costringono ad andare via, cattiveria” (FOTO)

In queste ore, l’ex dama di Uomini e Donne, Veronica Ursida, ha deciso di intervenire in merito a ciò che è accaduto ieri ad Aurora Tropea. La donna è stata attaccata da tutti i presenti in studio in quanto accusata di essere in trasmissione solo per visibilità.

Durante lo scontro è stata tirata in ballo anche Veronica, che mesi prima fu accusata di frequentare Giovanni già da tempo. In seguito a quel caos, la donna fu costretta ad andare via e, a distanza di mesi, ha deciso di raccontare la sua verità.

L’intervento di Veronica Ursida

Dopo il polverone sollevato ieri a Uomini e Donne contro Aurora, Veronica Ursida ha deciso di intervenire. La romana ci ha tenuto a difendere la sua amica, dipingendola come una persona sincera e di cuore. In seguito ha reputato ingiustificabile e davvero di cattivo gusto il comportamento assunto dai presenti in studio. Durante la diatriba, Aurora ha accusato la produzione di adoperare due pesi e due misure con gli esponenti del parterre.

A Valentina, ad esempio, pare sia concesso pubblicare delle Instagram Stories legate alla sua vita sentimentale. Inoltre, nessun membro della produzione pare abbia esortato la dama a lasciare la trasmissione, nonostante sia palese che abbia costruito qualcosa di importante con Germano. Questi trattamenti differenziati sono stati confermati anche dalla Ursida. Quest’ultima, infatti, ha detto che le è capitata più o meno la stessa cosa.

I trattamenti differenziati a Uomini e Donne

Quando la dama era ancora nel programma, gli opinionisti ed altri membri del parterre l’accusarono di avere una relazione solida con Giovanni e di essere in studio solo per business. Proprio per tale motivo, dopo un po’ di tempo, pare che la redazione abbia “costretto” il cavaliere ad uscire dallo studio, generando il conseguente abbandono anche da parte della dama.

Nel suo sfogo contro Uomini e Donne, Veronica Ursida ci ha tenuto a precisare di non aver mai preso in giro nessuno. La sua conoscenza con Giovanni, infatti, cominciò nel periodo del lockdown, pertanto, pur volendo non avrebbe potuto incontrare l’uomo al di fuori. Nonostante questo, però, nessuno ha spezzato una lancia in suo favore nello studio. Ad ogni modo, la donna ha concluso il suo intervento manifestando tutto il suo affetto e la vicinanza ad Aurora, che reputa una persona estremamente genuina.