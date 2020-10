Gianni Sperti fuori da Ued, fan indignati per il suo comportamento: è bullismo, deve chiedere scusa subito! (FOTO)

Quello che è successo ieri durante la puntata di uomini e donne tra Gianni Sperti ed Aurora ha praticamente indignato il web. Da casa, infatti, dando uno sguardo ai vari gruppi e pagine dedicate all’opinionista in molti si sono mossi contro il 48enne chiednedo un provvedimento disciplinare. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Duro scontro tra Aurora e Gianni Sperti

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri pomeriggio, Aurora si è dovuta difendere dagli attacchi degli opinionisti e del pubblico in studio dopo aver litigato con Veronica. La dama in questione al centro dello studio ha parlato dello stato delle sue conoscenze con i cavalieri che sta frequentando. Il suo rapporto con Giancarlo procede bene ma allo stesso tempo continua a vedersi anche con Stefano. A questo punto è intervenuto Gianni Sperti che insieme a Tina Cipollari è convinto che la donna stia nel programma solo per visibilità.

Dopo i vari battibetti tra i tre, nella questione è intervenuta anche Valentina Autiero e le due dame hanno iniziato a litigare. Aurora con stupore ha rivelato che Valentina ha condiviso sui social delle foto con Germano, il cavaliere che sta frequentando. Il regolamento di Uomini e Donne come tutti sappiamo vieta ai concorrenti di postare foto sui social durante la fase di frequentazione nel programma e ha insinuato gravi accuse.

L’opinionista accusato dal pubblico a casa di Bullismo

Aurora ha sostenuto che la redazione abbia fatto un favoritismo nei confronti di Valentina, che a parte sua si è difesa dicendo di aver voluto condividere la sua felicità del momento. Subito dopo nello studio si è scatenato l’inferno, la dama è stata attaccata da tutti, compreso Armando Incarnato che come una furia si è alzato insultandola.

Mentre il cavaliere napoletano parlava, Gianni Sperti ha iniziato ad applaudirlo in maniera plateale incitando il pubblico a fare lo stesso. Il ballerino anche lui si è alzato sulla sedia per applaudirlo (cosa fino ad oggi mai successa). Il tutti contro uno ha però scandalizzato il pubblico a casa che è rimasto indignato da tale comportamento. Soprattutto perchè Aurora non ha fatto del ‘male’ a nessuno.

In tanti, proprio per questo motivo sui social hanno accusato Gianni Sperti di bullismo e pretendono che Maria De Filippi prenda provvedimenti. Nessuno ha apprezzato il modo in cui Aurora è stata trattata dal ballerino e dato che il programma lo vedono molti ragazzi è giusto che dia il buon esempio, hanno scritto i fan.