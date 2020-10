Il Paradiso delle signore trama 2 novembre: Silvia minaccia Umberto, Cosimo spiazza Gabriella

Una nuova settimana comincia al Paradiso delle signore, la puntata di lunedì 2 novembre sarà caratterizzata da diversi eventi inattesi. Il primo riguarderà Silvia, la quale deciderà di andare da Umberto per intimargli di stare lontano da suo figlio Federico.

In secondo luogo, Cosimo farà una sorpresa a Gabriella e organizzerà un’evento nel grande magazzino all’insaputa di Vittorio. Quest’ultimo, dal canto suo, avrà la testa da tutt’altra parte, in quanto troppo impegnato a cercare il figlio di Beatrice.

Stefania in prova al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio di lunedì 2 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella, Laura e Roberta si lasceranno andare a delle confidenze prima di cominciare una nuova giornata di lavoro. Le tre dame parleranno dei loro progetti futuri e della vita sentimentale, alquanto controversa per alcune di loro. Al grande magazzino, intanto, ci sarà una new entry. Stefania si preparerà per affrontare il suo primo giorno di prova come Venere dello shopping center.

La fanciulla si troverà molto bene con le sue colleghe e legherà molto soprattutto con Irene. Quest’ultima, però, più che interessarsi alla vita professionale della nuova arrivata, si lascerà coinvolgere da quella sentimentale. Nello specifico, farà di tutto per spingere la ragazza tra le braccia di Federico. Ad ogni modo, Stefania non riuscirà a lasciarsi andare in questo ambito, specie perché è molto in ansia per il suo primo giorno di lavoro.

Trama 2 novembre: la minaccia di Silvia

Su di un altro versante, invece, vedremo che Silvia si recherà da Umberto per parlargli. La donna assumerà un tono parecchio serio e intimerà al commendatore di stare alla larga da suo figlio Federico. La signora Cattaneo non ha nessuna intenzione di far scoprire al giovane la verità sul padre biologico. Cosimo, invece, lascerà senza parole Gabriella. Il giovane organizzerà un evento al Paradiso delle signore nella puntata del 2 novembre. In particolare, si tratterà di una sfilata privata per Fiorenza Gramini.

La donna in questione è la vicepresidentessa del Circolo, la quale è stata nominata tale direttamente dalla presidentessa Adelaide. Il tutto, però, verrà organizzato senza dire nulla a Vittorio. Il direttore dello shopping center sarà sempre più travolto dalle sciagure che stanno capitando a sua cognata. In particolar modo, si cimenterà nella ricerca di Pietro, il figlio di Beatrice scappato dalla caserma militare in cui era arruolato.