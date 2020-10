Chiara Ferragni in topless con il pancione, lo scatto crea polemiche: “Sei una mamma, copriti” (FOTO)

Chiara Ferragni è, sicuramente, tra i personaggi più influenti del web e nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto in topless che sta generando molto clamore. Come tutti i fan dell’influencer, ormai, sapranno, la ragazza è in dolce attesa di una bambina, pertanto, ha voluto mostrare il pancione a tutta la community.

Lo scatto un po’ troppo provocante, però, ha sollevato un grosso polverone sul web. In molti, come spesso capita, le hanno detto di coprirsi, reputando il suo modo di esporsi un po’ troppo eccessivo per una madre. Vediamo cosa è successo.

La foto in topless di Chiara Ferragni

In queste ore, Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in topless in cui ha messo in bella mostra il pancione. L’influencer è in dolce attesa per la seconda volta e aspetta una femminuccia. Molto spesso condivide con i fan scatti che ritraggono il suo corpo e il modo in cui sta cambiando in conseguenza alla gravidanza. Questa volta, però, ha deciso di provocare un po’ di più i suoi follower con uno scatto piccante.

L’immagine, infatti, ritrae la protagonista riflessa nello specchio, senza reggiseno, con le mani cinte attorno al busto per coprire le sue grazie. La ragazza ha voluto immortalare il suo pancione alla diciottesima settimana di gravidanza. Come in molti si aspettavano già, però, in men che non si dica si sono diffusi commenti da parte di haters e persone che non gradiscono il suo modo di esporsi. Diverti utenti, infatti, l’hanno esortata a coprirsi di più specie perché è una madre di famiglia. (Continua dopo la foto)

https://www.instagram.com/p/CG7RHM-hoPd/?hl=it

La reazione del web

Tra i tanti commenti, però, ce ne sono stati anche molti finalizzati semplicemente a complimentarsi con lei per la lieta novella e per le splendide evoluzioni del suo corpo. Chiara Ferragni non ha dato minimamente importanza ai commenti negativi lasciati al di sotto della foto in topless. La protagonista, ormai, è forgiata a sopportare il peso dell’opinione pubblica, pertanto, non ha battuto ciglio.

Stranamente, in tale occasione, neppure Fedez ha esposto il suo pensiero. Il rapper, al momento, è molto impegnato con un’iniziativa benefica, che sta coinvolgendo molti artisti del mondo dello spettacolo e non solo. A causa dell’emergenza sanitaria, e ormai economica, in cui vessa l’Italia, il cantante ha deciso di fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie più sfortunate che si sono trovate senza un lavoro.