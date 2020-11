Stefania Orlando ha un fratello ‘segreto’: “È come se io non esistessi”

Stefania Orlando protagonista del GF Vip 5

Da oltre un mese, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è presente anche Stefania Orlando. La conduttrice che per anni ha lavorato in Rai, in queste prime settimane di programmazione si è fatta conoscere dal pubblico per il suo carattere abbastanza forte e da vera leader.

Nell’appartamento più spiato d’Italia la professionista si è più volte confidata con gli altri inquilini del reality show, tuttavia c’è una persona in particolare che non ha mai menzionato davanti alle telecamere. Si tratta del fratello Gianni che, in una recente intervista al magazine DiPiù, si è lasciato andare ad un duro sfogo. Cosa ha dichiarato? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le sue affermazioni.

La conduttrice ha un fratello ‘segreto’

Senza ombra di dubbio una delle protagoniste assolute di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è Stefania Orlando. Infatti, negli appuntamenti (lunedì e venerdì) che vanno in onda in prima serata su Canale 5 la professionista è quasi sempre al centro di numerose polemiche. Tutti gli altri concorrenti del reality show non è a conoscenza della presenza di un fratello ‘segreto’. Un giornalista del periodico DiPiù lo ha raggiunto a Parigi, dove abita da tempo, per farsi rilasciare un’intervista.

“Nessuno parla di me, è come se non esistessi. Lei è sangue del mio sangue e c’è sempre tempo per recuperare“, ha dichiarato l’uomo. Quest’ultimo, inoltre, ha detto di essere venuto al mondo dalla storia d’amore della loro mamma Annamaria con un soggetto che non ha mai conosciuto. Quando la mamma ha incontrato il suo futuro marito, Pietro Romano Orlando, prima di convolare a nozze, gli ha chiesto di riconoscerlo come suo figlio.

L’appello di Gianni alla sorella Stefania Orlando

Intervistato dal noto settimanale DiPiù, Gianni, il fratello di Stefania Orlando ha confidato di aver trascorso un’infanzia particolarmente difficile. “Non posso dire di essere stato felice e con Stefania non ho avuto un rapporto sereno, non ho ricordi di noi due che giochiamo. Ho vissuto anni che considero bui”, ha confidato l’uomo.

Quest’ultimo ha riferito anche di aver passato diversi anni in collegio e solo grazie all’amore della sua compagna che è riuscito a superare i momento di difficoltà. “Il tempo mi ha aiutato a lasciarmi tutto alle spalle”, ha affermato Gianni. Subito dopo ha rivolto un pensiero alla sorella: “Spero di sciogliere i nodi non risolti con lei, spero lo voglia anche lei. Vorrei riempire il vuoto che ho nel cuore”.