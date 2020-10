Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Michele mortifica Roberta, lei va via

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, di venerdì 30 ottobre, rivelano che si parlerà di Roberta e Michele. Dopo aver portato a termine il discorso che riguarda il triangolo amoroso tra Davide, Beatrice e Chiara, la padrona di casa inviterà la Di Pauda a raccontare come stiano procedendo le cose con il cavaliere.

Tra i due, però, scoppierà una discussione a causa della presenza di altre donne interessate a lui. Il fatto che il giovane sia propenso alla loro conoscenza farà infuriare Roberta che, infatti, andrà via e non rientrerà più per tutta la puntata.

Michele umilia Roberta nella puntata di oggi

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che Beatrice continuerà a mostrare il suo disappunto per il bacio che Davide ha dato a Chiara. Quest’ultima, invece, si mostrerà molto più fredda, cosa che farà innervosire il tronista. Dinanzi questa ennesima dimostrazione di interesse, Beatrice lascerà lo studio tra le lacrime e verrà subito seguita da Donadei. Successivamente di passerà a parlare di Michele e Roberta. La donna dirà di essere rammaricata in quanto il cavaliere ha deciso di conoscere anche Serena.

In studio, però, Roberta scoprirà che i due hanno dato luogo anche ad un’esterna molto piacevole. Il cavaliere, allora, coglierà la palla al balzo per dire di essere preso dalla Di Padua, ma di non sentirsi ancora nella posizione di darle l’esclusiva. Nel corso del dibattito, il napoletano accuserà la sua interlocutrice di sentirsi troppo una prima donna, ma di non essere Monica Bellucci.

Nuova polemica su Aurora a Uomini e Donne

Queste parole, naturalmente, feriranno moltissimo la dama, che si sentirà umiliata. Come se non bastasse, per Michele arriverà anche una nuova spasimante. La donna in questione si chiama Giulia, viene da Roma ed è estremamente bella. Quando il cavaliere dirà di essere interessato a conoscere anche lei, Roberta perderà le staffe e lascerà lo studio per non rientrarvi più per tutta la messa in onda.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si parlerà anche di Aurora. Come sempre, ci sarà un disguido abbastanza pesante con Gianni Sperti. Durante il dibattito, la dama dirà di voler conoscere solo Giancarlo. A quel punto, allora, l’opinionista chiederà a entrambi se si sono dati l’esclusiva e i due risponderanno in modo affermativo. Da ciò, dunque, ne consegue che la loro permanenza in trasmissione avrà vita breve.