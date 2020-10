GF Vip, Patrizia De Blanck scoppia in lacrime: “Sto male per Giada” poi attacca la produzione (VIDEO)

La giornata non è cominciata nel migliore dei modi per Patrizia De Blanck al GF Vip e sta proseguendo anche peggio. La contessa ha avuto un momento di nervosismo in cui si è sfogata con Enock e Massimiliano in merito al suo stato d’animo.

Nel dettaglio, Patrizia ha detto di non tollerare nessuno dei concorrenti, a parte i due interlocutori. Il motivo di questo risentimento, però, è legato ad una situazione presente al di fuori del reality show. Vediamo cosa è successo.

I dubbi di Patrizia sul GF Vip

Patrizia De Blanck ha avuto uno sfogo al GF Vip. La donna si è sempre mostrata forte e sicura di sé, ma in queste ore ha avuto un crollo. Il nervosismo è stato esternato con Enock e Massimiliano a cui la contessa ha fatto delle confidenze. Nello specifico, ha detto di provare una certa antipatia per tutti i coinquilini. Questo è il primo giorno, da quando ha messo piede in casa, in cui si sente così agitata e irritata. I compagni d’avventura le hanno fatto qualche domanda per cercare di capire cosa si celasse dietro il suo malessere e, dopo un po’ di insistenze, è venuta fuori la verità.

La De Blanck ha spiegato di stare male per sua figlia Giada. Da quando è entrata nella casa, la produzione del reality show non le ha mai fatto alcun tipo di sorpresa. Alla contessa, dunque, è sorto un dubbio. La donna non sa esattamente se sia la produzione a non aver concesso a sua figlia di interagire con la madre, o se sia Giada a non aver fatto nessun gesto nei suoi confronti. (Clicca qui per il video)

La De Blanck contro i coinquilini

Durante lo sfogo, la protagonista, quindi, non ha potuto fare a meno di attaccare involontariamente anche i membri del cast. A tale scopo, si è domandata per quale motivo non le sia mai arrivata nessuna lettera, messaggio, aereo o cose simili da parte della ragazza. Enock, dal canto suo, ha provato a rassicurare la sua coinquilina, ma lei ha avuto una reazione inaspettata.

Patrizia De Blanck, infatti, ha esortato il fratello di Balotelli ad allontanarsi in quanto non voleva che gli altri membri del GF Vip la scoprissero. Enock, dunque, dopo averla abbracciata calorosamente, si è allontanato e l’ha lasciata da sola sul divano. La contessa è rimasta da sola, in quella posizione, per diverso tempo.