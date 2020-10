Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 30 ottobre: Roberta scappa via per colpa di Michele

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

È giunta al termine una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. I tantissimi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset avranno modo di visionare un altro appuntamento, il quinto settimanale, dedicato al Trono classico e parterre senior insieme.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte gli spoiler dettagliati concessi dal noto sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: la Di Padua arrabbiata con Michele

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che la padrona di casa Maria De Filippi parlerà di altri due protagonisti del Trono over. Si tratta di Roberta Di Padua e Michele.

Le anticipazioni fornite dal blog Il Vicolo delle News, dicono che la dama sarà abbastanza arrabbiata per il fatto che il cavaliere l’ultima volta ha fatto restare una ragazza che si chiama Serena. Ma non è finita qui, infatti l’uomo ci è pure uscito con quest’ultima. In più la donna lo sente poco presente nelle sue giornate.

Trono over: Roberta lascia lo studio

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Michele trova in Roberta numerosi difetti. Inoltre, in trasmissione dirà che si trova bene ma ancora non ha perso la testa per lei. Subito dopo il cavaliere la accuserà di fare la primadonna tanto da dirle che non è Monica Bellucci. Successivamente per lui dalla passarella scenderà una certa Giulia, una ragazza molto bella che arriva direttamente dalla Capitale. Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News ci dicono che lui la terrà.

A quel punto la Di Padua uscirà dallo studio 6 dell’Elios e non rientrerà per tutto l’appuntamento di U&D. Poi il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere la nuova diatriba tra Aurora e Gianni Sperti. La dama in settimana ha deciso di vedere solo Giancarlo con cui si trova abbastanza bene. Quindi, lo storico opinionista del dating show di Maria De Filippi le chiederà se si sono dati l’esclusiva e loro diranno di sì. Quindi, con molta probabilità molto presto I due lasceranno insieme il parterre senior.