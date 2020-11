Guillermo Mariotto choc sul Covid-19: “Non mi prende perché prego…”

Guillermo Mariotto fa una confessione inaspettata sul Coronavirus

Chi segue Guillermo Mariotto da tempo sa perfettamente che quest’ultimo ha una grandissima fede. Anche nell’appuntamento di Ballando con le Stelle 15 andata in onda sabato scorso, lo storico giurato aveva detto di sentirsi più sicuro, all’interno del talent show di Milly Carlucci, da quando c’è con lui un altro protagonista che promuove la parola del Signore, ovvero Daniele Scardina. Nella giornata di giovedì, invece, l’uomo è stato ospite a La vita in diretta e in quell’occasione si è lasciato andare ad una considerazione discutibile sul Coronavirus.

Rivolgendosi al padrone di casa Alberto Matano, lo stilista ha riferito: “Il Covid non mi prende perché io prego: preghiamo, perché il Signore ci assiste”. Affermazioni che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori perché secondo loro è fondamentale osservare tutte le norme di sicurezza, ossia indossare mascherina, stare distanti dagli altri e lavare spesso le mani. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato.

Il giudice di Ballando con le Stelle ospite a La vita in diretta

Anche se a La vita in diretta Guillermo Mariotto ha fatto questa dichiarazione choc, quest’ultimo è abbastanza scrupoloso e rispetta tutte le regole di prevenzione imposte dal Dpcm. Infatti, chi segue Ballando con le Stelle, lo stilista e giurato è sempre bardato dietro la sua visiera di plastica sotto la quale indossa anche la mascherina protettiva.

Il giornalista calabrese Alberto Matano, nel fascia denominata ‘pop’ del suo programma pomeridiano di Rai Uno, riferendosi al suo outfit, ha fatto un complimento al collega di Milly Carlucci. “Hai un modo artistico di interpretare la protezione da Covid”, ha asserito l’ex mezzo busto del Tg1.

La vita in diretta: problema tecnico per Guillermo Mariotto

Chi segue Ballando con le Stelle 2020, sa perfettamente che nell’ultima puntata andata in onda sabato scorso, ci sono stati dei momenti di forte tensione tra Gilles Rocca e Guillermo Mariotto. Circostanza che ha scatenato una serie di polemiche sul web.

Ospite a La vita in diretta, prima di esprimere la propria idea religiosa, lo storico giudice del talent show di Rai Uno è stato protagonista di un problema tecnico: “Qui c’è un problema di collegamento, io vi vedo a tratti e voi non mi vedete proprio”.