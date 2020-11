Rita Dalla Chiesa preoccupata per la figlia Giulia: “Non si può entrare in un simile circolo vizioso”

Rita Dalla Chiesa ospite a La vita in diretta

Da qualche settimana in Italia stiamo assistendo ad un’impennata di contagi da Covid-19, toccando il tetto di 27 mila positivi al giorno. Una circostanza che sta preoccupando tutti e che fa temere ad un nuovo lockdown nazionale. Per tale ragione Rita Dalla Chiesa è abbastanza preoccupata per sua figlia Giulia. L’ex conduttrice di Forum, infatti, ha riferito che ultimamente, secondo lei, la cosa Guinea ha degli atteggiamenti molto strani.

Ospite in una recente puntata de La Vita in diretta, il rotocalco pomeridiano di Rai Uno condotto da Alberto Matano, la giornalista napoletana ha deciso di sfogarsi in pubblico. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra le due congiunte.

La giornalista di Casoria preoccupata per la figlia Giulia

Ospite a La vita in diretta, Rita Dalla Chiesa ha confessato al giornalista calabrese Alberto Matano delle cose abbastanza personali sul conto della figlia Giulia, ribadendo più volte di essere molto pensierosa. Per quale motivo? L’ex saggia di Italia Sì che vorrebbe condurre Lo Sportello di Forum, ha deciso di sfogarsi e confessare la verità sui comportamenti della congiunta.

Parlando con l’ex mezzo busto del Tg1, la professionista di Casoria ha iniziato il suo discorso così: “Sono pensierosa. Stamattina mi ha preoccupato la reazione di mia figlia”. In pratica doveva acquistare un libro e lì vicino C’era un bar. “Ho detto: ‘Prendiamoci un caffè’; ma lei ha risposto: ‘No, io il caffè non lo prendo’”. Il motivo è legato all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

La reazione della figlia Giulia alla proposta di prendere un caffè al bar

Rita Dalla Chiesa è rimasta spiazzata dalla risposta della figlia Giulia: “Mi sono allarmata perché mi ha detto: ‘Non prendo il caffè perché la tazzina potrebbe essere stata toccata‘”. A quel punto la giornalista napoletana ha commentato così: “Non si può entrare in un simile circolo vizioso magari il barista dovrebbe usare i guanti o un bicchierino di carta”.

Naturalmente la preoccupazione dell’ex padrona di casa di Forum ha toccato milioni di italiani che seguono La vita in diretta ogni pomeriggio su Rai Uno e in che in questi mesi hanno immagazzinato tantissime informazioni sulla pandemia da Coronavirus che sta preoccupando tutto il mondo.