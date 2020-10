Andrea Zelletta esce dal GF Vip nella notte, la produzione fa un annuncio, il web: “Ha fatto due tamponi” (FOTO)

Questa notte Andrea Zelletta è uscito dalla casa del GF Vip e ad annunciare quanto accaduto è stata la produzione stessa. Attraverso un messaggio su Facebook e Instagram, infatti, lo staff del reality show ha spiegato la questione.

Gli utenti del web, però, hanno notato che il ragazzo, prima di varcare la soglia della porta rossa, avrebbe confidato ad Elisabetta di aver fatto due tamponi. Questo sta facendo sorgere sospetti che il ragazzo possa temere di avere il Coronavirus.

L’annuncio del GF Vip

I colpi di scena non mancano di certo al GF Vip, stavolta il protagonista è Andrea Zelletta. Il ragazzo ieri sera è uscito momentaneamente dalla casa e la produzione ha spiegato che si tratta di problemi personali. Non sono state aggiunte specifiche alla vicenda, pertanto, i fan hanno cominciato a fare delle ipotesi. In molti hanno detto che, pur non nutrendo molta simpatia per il concorrente, si augurano che non si tratti di problemi di salute o di questioni molto gravi.

Il concorrente, dunque, ha trascorso tutta la notte fuori dalla casa e non è ancora rientrato. Né il reality show, né il protagonista stesso hanno fornito informazioni in merito a quello che è accaduto. Ricordiamo che un po’ di tempo fa accadde anche a Tommaso la stessa cosa, il quale uscì momentaneamente dal reality per dei controlli medici a causa di un malore. (Continua dopo il post)

https://www.instagram.com/p/CG8GRLZnl7g/

Le ipotesi sull’uscita di Andrea Zelletta

Ad ogni modo, alcuni utenti hanno fatto delle segnalazioni che potrebbero spiegare il motivo dell’uscita di Andrea Zelletta dal GF Vip. Una fan dell’influencer Deianira Marzano ha dichiarato di aver sentito il giovane confidarsi con Elisabetta Gregoraci nel pomeriggio. Durante tale conversazione, il protagonista pare abbia detto alla sua interlocutrice di aver fatto due tamponi. L’utente in questione, però, ha specificato che i due sembravano parlare in codice, ma si è capito perfettamente che si stesse parlando di tamponi.

Questo, dunque, ha aperto l’ipotesi secondo la quale Andrea si sarebbe allontanato in quanto sospetto caso di Covid. La questione sembra alquanto assurda, dato che i concorrenti sono in isolamento in casa da più di un mese, ma questo è quanto riportato da alcuni telespettatori assidui del reality show. Intanto, la fidanzata Natalia si è trincerata in un rigoroso silenzio, pertanto, non ci resta che attendere per capire cosa sia successo davvero.