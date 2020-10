Temptation Island Speranza e Alberto, lei riceve regali misteriosi e il web sbotta: “Vergogna, fa finta” (FOTO)

In queste ore, l’ex dama di Temptation Island, Speranza Capasso, ha pubblicato dei video su Instagram inerente dei regali ricevuti da un uomo misterioso, in molti pensano si tratti di Alberto. La ragazza, però, ha continuato a ripetere di non sapere assolutamente chi fosse l’autore di quelle sorprese.

Questo atteggiamento ha indispettito parecchio i fan, i quali hanno cominciato a sentirsi presi in giro dalla dama. Inoltre, in molti hanno anche giudicato in modo negativo i regali, reputandoli di cattivo gusto e pessima qualità.

I regali misteriosi di Speranza

Tra le coppie più discusse di Temptation Island c’è, sicuramente, quella formata da Speranza e Alberto. I telespettatori sono rimasti spiazzati dal comportamento del protagonista e dai ripetuti tradimenti a cui ha dato luogo. Altrettanto scalpore, però, hanno generato le reazioni di lei, la quale è sembrata disposta a perdonare tutto. Dopo l’ultima messa in onda del reality show, i due ragazzi hanno lasciato intendere di non stare insieme. Tuttavia, sui social stanno trapelando dei segnali confusi.

Ieri, ad esempio, Speranza ha mostrato a tutti i fan che la seguono delle splendide sorprese ricevute. Nello specifico, un uomo misterioso le ha mandato un mazzo di fiori e una colazione contenuta all’interno di una scatola. Lei ha mostrato il contenuto in modo estremamente felice e riconoscente. Ad ogni modo, ha aggiunto di non sapere chi fosse il mittente in quanto sul bigliettino c’era solo una sigla. (Continua dopo la foto)

Il web contro Alberto e Speranza di Temptation Island

In molti hanno ritenuto che ci fossero incise le iniziali A. M. che farebbero riferimento ad Alberto Maritato, il compagno che ha partecipato a Temptation Island con Speranza. Ad ogni modo, lei non si è sbilanciata sulla questione ed ha continuato a ribadire la sua incredulità. In poco tempo, però, molti utenti hanno cominciato ad insultarla e a prendere in giro la scarsa qualità del regalo. Lei, allora, ha sentito il bisogno di fare una precisazione.

Diverse ore dopo, Speranza ha detto di apprezzare i gesti delle persone a prescindere dal valore intrinseco. Per tale motivo, è rimasta molto male nel leggere simili offese e insinuazioni. L’influencer Deianira Marzano, dal canto suo, ha offeso entrambi i protagonisti dicendo di essere la vergogna delle coppie mondiali. In molti si sono schierati con lei reputando l’atteggiamento della dama davvero senza “speranze”.