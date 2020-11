Francesco Renga vuota il sacco: “Michelle Hunziker mi ha rubato il cuore”

Francesco Renga giudice di All Together Now

Come evidenziano i promo, da mercoledì 4 novembre 2020 in prime time su Canale andrà in onda la terza edizione di All Together Now. Alla guida del programma musicale Mediaset ci sarà ancora una volta Michelle Hunziker, affiancata dal rapper J-Ax.

Ma a differenza delle passate stagioni, con loro due ci saranno anche: Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone nelle vesti di giudici. In una recentissima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex di Ambra Angiolini ha raccontato di essere molto contento di questa nuova avventura professionale, merito anche della soubrette svizzera.

Il cantautore bresciano dice delle parole al miele a Michelle Hunziker

Ebbene sì, Francesco Renga sarà dei nuovi giudici della terza stagione di All Together Now. Prima di debuttare sul piccolo schermo, il noto cantante bresciano ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In quell’occasione il professionista ha fatto numerosi commenti su tutti coloro che faranno parte del cast. Nello specifico, però, a lasciare stupiti il popolo del web, sono state le affermazioni dell’ex di Ambra Angiolini su Michelle Hunziker.

“Mi sono innamorato di Michelle Hunziker. Mi ha rapito il cuore. È una donna incredibile. È l’archetipo femminile che preferisco: la bellezza che si sposa con l’ironia e il sapersi prendere in giro”, ha dichiarato il cantautore. Quella di quest’ultimo potrebbe sembrare una vera e propria dichiarazione d’amore ma, a dire il vero, lui e la soubrette elvetica sono solamente ottimi amici e colleghi.

Francesco Renga parla degli altri giudici di All Together Now

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Francesco Renga ha parlato anche del rapporto con gli altri giudici di All Together Now. “Con Anna Tatangelo in giuria siamo sempre in disaccordo. E il risultato è esilarante”, ha dichiarato il cantautore. Affermazioni confermate anche dalla padrona di casa dello show musicale Michelle Hunziker, che ha detto: “In giuria loro ‘litigano’ tutto il tempo, li chiamo Cip e Ciop perché battibeccano, si punzecchiano e fanno ridere. Sembrano marito e moglie”.

Ovviamente non poteva mancare il parere di J-Ax che, parlando dei suoi colleghi ha asserito: “Renga è una persona bella fuori e bella dentro, una rarità. Rita è un mito vero, sentirla cantare dal vivo è straordinario, ed è una persona dolcissima che mi ha conquistato. Anna è una combattente, una delle cose più difficili nella mia vita è stata avere l’ultima parola in una discussione con la Tatangelo”.