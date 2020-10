Le Iene, scherzo a Paolo Ciavarro, la sorella di Clizia finge di amarlo: la reazione di lui spiazza il web (VIDEO)

Nell’ultima messa in onda de Le Iene è andato in onda lo scherzo a Paolo Ciavarro. Con la complicità di Clizia e sua sorella Micol, il giovane si è trovato ad affrontare una situazione davvero incresciosa.

La sorella della showgirl ha finto di essersi innamorata del cognato e poi ha fatto di tutto per riuscire a separare la coppia. Paolo è apparso distrutto, al punto da scoppiare in lacrime. La sua reazione ha lasciato senza parole i telespettatori.

Lo scherzo a Paolo Ciavarro de Le Iene

Lo scherzo architettato da Le Iene ai danni di Paolo Ciavarro è stato davvero perfido. Gli autori del programma hanno chiesto a Micol di simulare un interesse per il rampollo figlio d’arte. La ragazza, approfittando di un momento di solitudine con il cognato, gli ha fatto leggere una lettera scritta di suo pugno in cui gli ha confessato i suoi sentimenti. Lui è rimasto di stucco ed ha esortato la fanciulla a raccontare la verità a sua sorella. La ragazza, però, si è rifiutata ed ha chiesto al giovane di mantenere il silenzio.

Dopo poco tempo, è arrivata anche Clizia e Paolo ha finto che non fosse accaduto nulla. All’indomani, però, l’Incorvaia ha trovato la lettera ed ha chiesto spiegazioni al suo fidanzato. Lui si è lavato le mani esortandola a parlare con la sorella. Messa alle strette, la giovane ha confessato ma ha insinuato di essere stata pesantemente provocata da Ciavarro. Dinanzi tali parole, Clizia è scoppiata in lacrime. (Clicca qui per il video)

La reazione di Paolo e del web

Paolo ha fatto di tutto per far valere la sua tesi ma, non riuscendo nel suo intento, è scoppiato a piangere. Dopo un bel po’ di polemiche, Micol ha fatto credere alla vittima di aver venduto ai giornali lo scoop sulla loro separazione, in quanto ritiene che lui non sia l’uomo giusto per sua sorella. Dopo quest’ennesima batosta, Paolo è sceso giù al palazzo credendo di incontrare i fotografi, ma si è trovato dinanzi il cast de Le Iene ed ha scoperto si trattasse di uno scherzo.

A quel punto, allora, ha esultato capendo finalmente che la sua storia d’amore fosse salva. Gli utenti del web hanno commentato il suo modo di reagire e in molti hanno apprezzato l’estrema sincerità e genuinità del figlio Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Anche Clizia è rimasta estremamente felice in quanto ha avuto la prova che il suo sia un vero amore.

https://www.instagram.com/p/CG7sFemibuL/