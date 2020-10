Grande Fratello Vip: una concorrente vede un fantasma nella Casa e non è l’unica, la testimonianza di un’ex gieffina

Sui social si è diffusa incredulità e un po’ di paura. Una concorrente della quinta edizione ha detto di aver visto un fantasma, ma non è l’unica. Ecco che cosa sta succedendo.

GF Vip: nella Casa c’è un fantasma?

Incredibile ma vero, al Grande Fratello Vip si parla anche di avvistamenti di fantasmi. In queste ore sui social c’è un po’ di subbuglio perchè una delle concorrenti di questa quinta edizione ha rivelato di aver visto un fantasma. Non è l’unica, in realtà, nella prima edizione una concorrente ha affermato esattamente la stessa cosa. Ma andiamo con ordine.

Guenda Goria vede una donna fantasma

Qualche ora fa nel web si è diffusa molta incredulità per le affermazioni di Guenda Goria. All’improvviso la giovane artista ha detto di essere su un altro mondo e di vedere delle cose che altri non vedono. Poco prima, ha affermato la figlia di Maria Teresa Ruta, ha visto accanto ad Elisabetta Gregoraci una donna mora, una figura affusolata. A queste affermazioni si è aggiunta la madre, la quale, a sorpresa, ha detto che “queste cose per sua figlia sono assolutamente normali“.

Non è normale, invece, per chi segue il programma. Molti hanno commentato con ironia postando foto di Cristiano Malgioglio quando si nascondeva sotto un velo nero identificando in lui la figura che è rimasta nella Casa. Molti altri, invece, sono rimasti un po’ sorpresi e con un filo di paura per queste affermazioni, anche perchè quattro anni fa un’altra gieffina aveva detto esattamente la stessa cosa.

La testimonianza dell’ex gieffina

Vi ricordate la prima edizione di Grande Fratello Vip? Tra giochi, polemiche e critiche ha trionfato Alessia Macari, forse la meno conosciuta del gruppo. Proprio lei, aveva detto a fine reality di aver visto una donna. La ragazza ha ripetuto più volte che “queste cose esistono”, che non si permetterebbe mai di scherzare su questo argomento. Una notte, nella cantina, Alessia ha visto una donna.

All’inizio credeva fosse una sua coinquilina, poi si è resa conto che non era così. È sicura di quello che ha visto, l’ha vista bene, era una signora che si trovava esattamente davanti a lei. Insomma, che cosa ne pensate di questo velo di mistero che è nato nel reality?