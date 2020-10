Oroscopo 31 ottobre 2020: Vergine un po’ ansiosi, momento di scelte per Acquario

L’Oroscopo del 31 ottobre 2020 esorta i nati sotto il segno della Vergine a prendersi una piccola pausa. L’Acquario, invece, si troverà dinanzi una scelta

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questa giornata è opportuno contare fino a dieci prima di prendere una decisione o di dare una risposta a qualcuno. Cercate di essere più razionali, specie sulle questioni lavorative. Troppo spesso vi lasciate condizionare dal vostro umore, cosa che in questo momento non è indicata.

Toro. La giornata odierna si prospetta abbastanza tranquilla e rilassata. In amore siete alla ricerca di certezze, in quanto volete vivere rapporti stabili e duraturi. Anche nel lavoro sarete alla ricerca delle stesse caratteristiche. Avete una scarsa attitudine ad adattarvi al cambiamento in questo periodo. Siate più flessibili.

Gemelli. Spesso tendete a rifiutare una proposta in quanto temete di non essere all’altezza, ma non è così. Siate maggiormente fiduciosi nelle vostre potenzialità e non lasciatevi intimidire da qualche ostacolo iniziale. In amore, invece, il periodo è positivo. L’Oroscopo del 31 ottobre 2020 vi consiglia di agire al più presto.

Cancro. Talvolta potreste essere tentati dal mandare tutto all’aria e ricominciare daccapo. Cercate di non farlo e di contare fino a mille prima di prendere una decisione drastica. In amore arriveranno delle risposte entro l’inizio del mese di novembre. Nel lavoro, invece, dovete avere pazienza.

Leone. In questo momento è necessario mantenere la calma ed evitare le polemiche. Se siete in procinto di chiudere un accordo, cercate di non lasciarvi condizionare dalle situazioni di contorno. In amore bisogna mantenere la calma, c’è qualche tensione di troppo.

Vergine. In questi giorni potrebbe esserci qualche piccolo problema sul lavoro. Non sempre le scalette che vi prefissate vengono rispettate e questo vi agita parecchio. Se siete soggetti ansiosi, cercatevi di prendervi una pausa e di riposarvi un po’. Lasciatevi coccolare dal partner.

Previsioni 31 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo momento siete spinti a categorizzare le persone. Questo potrebbe far sì che esprimiate giudizi negativi su qualcuno, prima ancora di conoscerlo veramente per quello che è. Non fate di tutta l’erba un fascio. Cercate di fare un’analisi introspettiva chiedendovi quale sia la causa che vi rende così prevenuti.

Scorpione. Ciò che più amate fare è organizzare e pianificare, specie nel lavoro. Ebbene, in questo periodo è proprio quello che dovete fare. Realizzate una scaletta di priorità in modo da svolgere tutto ciò che è necessario nei tempi giusti. Attenzione, però, in amore non dovrete essere così scrupolosi.

Sagittario. Se siete in attesa di una risposta, presto sarete accontentati. Cercate di essere pazienti sul lavoro. Molto presto, infatti, ci saranno dei cambiamenti che potrebbero interessare il vostro settore. In amore, invece, non c’è nulla che vi turba. Godetevi questo momento di serenità.

Capricorno. Oggi sarete particolarmente attenti e minuziosi. Se nel lavoro si presenteranno nuove proposte, valuterete attentamente i pro e i contro in modo scrupoloso. Cercate di non assumere lo stesso atteggiamento anche nei rapporti di coppia o di amicizia, altrimenti c’è il rischio che le persone possano stancarsi.

Acquario. L’Oroscopo del 31 ottobre 2020 vi esorta a prendere delle posizioni sul lavoro. A breve potreste trovarvi dinanzi un bivio, pertanto, giocate di anticipo e cominciate a fare chiarezza nella vostra mente. In amore c’è tanto bisogno di instaurare storie solide e durature. Non perdete tempo con persone che non vi apprezzano.

Pesci. Dal punto di vista sentimentale ci sono ottime novità per quanto riguarda le relazioni con i segni d’acqua. Se, invece, siete legati a persone di segno diverso, cercate di essere cauti e di valutare attentamente chi avete di fronte. Nel lavoro stanno per arrivare delle soddisfazioni.