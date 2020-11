Il Paradiso delle signore spoiler 3 novembre: Pietro viene ritrovato, Beatrice e Vittorio fanno un patto

La puntata del 3 novembre del Paradiso delle signore vedrà Roberta e Gabriella intente a dare luogo ad un dibattito tra amiche. Le due dame si confronteranno in merito agli ultimi accadimenti che si sono sviluppati nelle loro vite.

Vittorio e Beatrice, invece, ritroveranno finalmente Pietro. Questo avvenimento spingerà la donna ad accettare l’aiuto di Conti, ma delle condizioni. Anche per Rocco e Gabriella, inoltre, ci saranno delle inaspettate novità.

Grandi novità per Rocco e Gabriella al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 3 novembre del Paradiso delle signore rivelano che l’episodio comincerà con un dibattito tra Roberta e Gabriella. Le due dame, prima di recarsi al lavoro, avranno un confronto molto interessante. Armando e Don Saverio, invece, avranno una nuova occasione di scontro. I due esorteranno Rocco a partecipare ad una gara ciclistica. Entrambi, però, hanno una squadra e vorrebbero tanto che il giovane si schierasse con uno dei due. Per il giovane Amato, dunque, sono in arrivo delle grosse novità.

La carriera di Gabriella, invece, andrà sempre di più a gonfie vele. All’interno dello shopping center si svolgerà il defilè privato per Fiorenza Gramini. In tale sfilata Dora e Irene dovranno indossare gli abiti realizzati dalla stilista. Questa sarà un’occasione molto importante per la ragazza di far valere le sue potenzialità. Il tutto, però, si svolgerà all’insaputa del direttore dello shopping center.

Spoiler 3 novembre: il patto di Umberto e Beatrice

Vittorio Conti, infatti, sarà impegnato con la cognata Beatrice nella ricerca del nipote Pietro. Dopo diverse peripezie, i due riusciranno a ritrovare il ragazzo. Adesso, però, ci sarà ad affrontare le conseguenze della fuga del giovane. L’Accademia Militare nella quale è reclutato, infatti, potrebbe non accettarlo più. Il direttore del Paradiso delle signore, nella puntata del 3 novembre, manifesterà tutta la sua inquietudine per le vicende familiari che stanno colpendo Beatrice.

Il marito di Marta non farà che pensare a suo fratello Edoardo che, prima di morire, scrisse un testamento ben preciso. In tale documento è espressa la volontà dell’uomo di affidare la sua famiglia a Vittorio nel caso in cui gli fosse accaduto qualcosa. Conti, quindi, si sentirà particolarmente responsabile di tutto quello che sta accadendo alla cognata. A tal proposito ribadirà la sua richiesta di aiuto alla donna. Beatrice, stavolta, deciderà di accettare il supporto del cognato, ma a patto che vengano rispettate delle condizioni ben precise. Tra i due verrà suggellato un accordo.