Andrea Zelletta smascherato da Alice Fabbrica, Federica Panicucci legge i messaggi: “Sono fidanzato, ma…”

Alice Fabbrica smaschera Andrea Zelletta

Nella serata di giovedì Andrea Zelletta ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 5 per motivi personali. Per caso qualche familiare ha il Covid-19? Tuttavia l’attenzione sull’ex tronista di Uomini e Donne continua ad essere forte per una vicenda di gossip. Infatti, nella puntata di Mattino 5 in onda venerdì 30 ottobre 2020, l’influencer Alice Fabbrica ha portato le prove che l’attuale gieffino l’aveva consigliato di mostrare a tutti.

La ragazza li ha fatti leggere direttamente alla contro Federica Panicucci, rimasta a bocca aperta. Uno dei messaggi del compagno di Natalia Paragoni è molto esplicito: “Hai ragione che sono fidanzato, ma non sono un tipo arrendevole”. Come reagirà l’ex corteggiatrice a tali prove? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nello studio 7 di Cologno Monzese.

Federica Panicucci legge i messaggi che l’ex tronista ha inviato all’influencer

La settimana scorsa, in un appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zelletta ha giurato addirittura su sua madre di non aver mai scritto messaggi ad Alice Fabbrica mentre era fidanzato. Ma nell’ultima puntata settimanale di Mattino 5 la nota influencer si è presentata in studio con delle prove valide.

Infatti, con il suo smartphone tra le mani, ha mostrato le prove della malafede dell’ex tronista di Uomini e Donne direttamente alla padrona di casa Federica Panicucci. A quel punto la professionista toscana, dopo averli visionati rimanendo anche sbalordita, ha confermato così: “Li ho letti, posso confermare che sono tantissimi. E’ facilmente sbugiardabile”. Cosa accadrà ora?

Numerose prove che inchiodano il gieffino Andrea Zelletta

Come accennato prima, Andrea Zelletta ha lasciato momentaneamente la casa più spiata d’Italia per motivi personali. Con molta probabilità nella puntata di venerdì il conduttore Alfonso Signorini darà delle informazioni in merito. Intanto, l’influencer Alice Fabbrica lo ha smascherato a Mattino 5. Infatti, la conduttrice del rotocalco Federica Panicucci ha letto gran parte dei messaggi.

Mentre l’opinionista Francesco Mogol, in collegamento, ha detto: “E’ stato bravo a mentire e a nascondere questa cosa”. Infine, il direttore del magazine Nuovo e NuovoTv Riccardo Signoretti ha ascoltato anche degli audio compromettenti. Cosa farà Natalia Paragoni da enti a tutto questo? Lo affronterà nella casa di Cinecittà oppure lo lascerà? A questo punto non rimane che attendere.