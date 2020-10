Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Aurora e Roberta: “Mi è saltata addosso, l’hanno mantenuta” (VIDEO)

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, di venerdì 30 ottobre, Aurora ha rivelato una rissa avvenuta dietro le quinte con Roberta. Maria De Filippi ha deciso di cominciare con uno sfogo della Tropea rilasciato dopo la precedente puntata.

La donna si è scagliata contro Gianni e contro alcune donne nel parterre tra cui la Di Padua. Tornata la linea allo studio le due dame si sono beccate e Aurora ha svelato un aneddoto inaspettato verificatosi in camerino. In studio tutti sono rimasti senza parole.

La rissa tra Roberta e Aurora

Dopo la lite con Gianni Sperti avuta in occasione della precedente messa in onda, Aurora è tornata a parlare del malessere che prova quando in studio viene attaccata da tutti. A tal proposito, la dama ha svelato dei retroscena accaduti dietro le quinte, che hanno spiazzato un po’ tutti i presenti. Nel dettaglio, Aurora ha detto di aver avuto una rissa con Roberta nel camerino di Uomini e Donne. Secondo il racconto della dama, la Di Padua le sarebbe letteralmente saltata addosso.

Gli animi erano così accesi al punto da necessitare dell’intervento di altre esponenti del parterre per placare l’ira di Roberta. A tal punto del racconto è intervenuta anche Carlotta, la quale ha confermato di essere stata costretta ad intervenire per fermare la Di Padua. La Tropea, inoltre, ha aggiunto che la sua rivale le stava quasi per tirare i capelli. Il racconto, ovviamente, ha spiazzato la conduttrice. (Clicca qui per il video)

I commenti dei telespettatori di Uomini e Donne

Maria De Filippi ci ha tenuto a chiarire che è davvero assurdo che due donne adulte e vaccinate finiscano per dare luogo ad eventi così infantili. Ad ogni modo, Roberta ha solo parzialmente smentito le parole di Aurora in merito alla rissa dietro le quinte di Uomini e Donne. La donna, alla fine, ha aggiunto di essere arrivata a tanto in quanto era davvero esasperata dalle continue frecciatine della sua interlocutrice.

Questo racconto ha lasciato di stucco anche i telespettatori. In queste ore, infatti, è in atto una sorta di rivolta contro il programma in quanto in molti ne chiedono la chiusura. Diversi telespettatori hanno accusato Gianni e altri presenti in studio di aver praticato bullismo contro la dama. Dopo le dichiarazioni fatte oggi da Aurora, tali utenti sono sempre più convinti che la donna sia la vittima di questa situazione.