Alfonso Signorini, stop al GFVip 5 il venerdì: da novembre arriva il sostituto

Brutte notizie per Alfonso Signorini e i fan del GFVip 5. A quanto pare il noto conduttore che ormai da crica due mesi tiene compagnia due volte a settimana il pubblico italiano è pronto a dire addio al reality. Un addio però non definitivo ma che lo vedrà impegnato solo per una volta a settimana. Il motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio.

Il GFVip in onda una sola volta a settimana da novembre

Alfonso Signorini dovrà dire addio alla doppia puntata del GFVip per motivi organizzativi da parte di Mediaset. Infatti, a partire dal 20 Novembre 2020, la rete manderà in onda una seconda stagione di una fiction di Canale Cinque.

Si tratta de il Silenzio dell’Acqua 2 la serie che vede protagonista Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. Nella prima stagione la coppia aveva ottenuto grande successo e pare che adesso prenderà il posto del secondo appuntamento settimanale del reality.

Ricordiamo inoltre, che il famoso programma condotto da Signorini per ora è previsto fino a Febbraio 2021. Insomma, seppur una novità, non sembra esserci nessuna brutta notizia per il giornalista che la scorsa settimana ha rischiato davvero grosso, dopo le parole di Mario Balotelli. La Codacons, a tal proposito si è scagliata contro il reality chiedendone la chiusura immediata.

Chi uscirà stasera dalla casa del GFVip5?

Ad ogni modo, continua il successo a livello di ascolti delle puntate in onda del GFVip 5. Nella puntata che verrà trasmessa tra poche ore di certo non mancheranno i colpi di scena. Il pubblico scoprrià chi sarà eliminato tra Stefania Orlando, Elisabetta Gregorci, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda. Salvo, complicazione come è accaduto nella scorsa puntata, dovrebbero esserci anche delle new entry: Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

Stasera per Alfonso Signorini si prospetta, come lui ama dire, una puntata davvero scoppiettante. Di sicuro si parlerà ancora della speciale amicizia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. I due nel corso di questi giorni si sono molto avvicinati e nelle ultime ore è spuntato anche un vidoe in cui l’ex velino si è lasciato andare un pochino troppo con movimenti piccanti. Il web, infatti, non ha ppprezzato il gesto di lui, ma in tanti non hanno gradito nemmeno l’atteggiamento di lei. Per ora, non resta altro che aspettare l’inizio della puntata prevista per le 21.45 circa.