DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni domenica 1°novembre: Sanem pronta a dire la verità a Can

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco che ha come protagonisti indiscussi Can Yaman e Demet Ozdemir. Nelle ultime settimane i numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset hanno avuto la possibilità di vedere quest’ultimi nel nostro Paese, precisamente a Verissimo.

Nel rotocalco condotto da Silvia Toffanin, i due professionisti hanno parlato della loro vita professionale ma anche privata. Cosa accadrà domenica 1° novembre 2020? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliate che arrivano direttamente dalla Turchia.

Sanem vuole fire la verità a Can

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 1° novembre 2020, rivelano che Sanem sarà decisa a dire tutta la verità a Can. La sorella più piccola di Leyla vorrà essere sincera con il proprio col fotografo quando le farà vedere di tenero. Ovvero tutti i suoi giochi di quando era bambino e l’ultimo scatto realizzato con la madre Huma. Nello specifico, la Aydin penserà di dire all’uomo che ama di aver dato la sua fragranza ad Enzo Fabbri per farlo uscire dal carcere.

Nel frattempo, il primogenito di Aziz avrà intenzione di chiedere la mano alla giovane aspirante scrittrice e di farle, quindi, una proposta di matrimonio. La diretta interessata, dopo essersi conto che il Divit vuole sposarla, si confiderà con la sorella, dicendole che non accetterà di diventare la moglie del suo datore di lavoro. Il motivo? Prima dovrà riferirgli che l’imprenditore italo-francese ha ritirato la denuncia perchè ha stretto un patto con lei.

Guliz rimproverata, Huma vuole Ceyda come fidanzata di Can

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Leyla si confiderà con Emre. A quel punto tutti e due saranno decisi a far cambiare idea a Sanem. Se quest’ultima dirà tutta la verità, Can con molta probabilità la lascerà in modo definitivo. Sappiamo benissimo che l’affascinante fotografo odia le bugie.

Subito dopo la segretaria Guliz verrà ripresa da CeyCey e Deren perché farà dei pettegolezzi durante le ore di lavoro alla società pubblicitaria. In conclusione, la signora Huma sarà sempre più certa che Ceyda sia la persona ideale per stare al fianco del figlio Can. Ovviamente l’opinionista della donna darà molto fastidio alla giovane aspirante scrittrice.