GFVip, Antonella Elia umilia in diretta Elisabetta Gregoraci: “Gatta in calore…” (VIDEO)

Antonella Elia dà della gatta in calore ad Elisabetta Gregoraci

Come ogni venerdì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento che è iniziato con un confronto tra la Contessa Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi. Successivamente il padrone di casa Alfonso Signorini ha spostato la sua attenzione su Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci, e infine alla soubrette calabrese con Pierpaolo Pretelli.

E proprio sulla loro amicizia particolare ha voluto dire la sua Antonella Elia, che da quando fa l’opinionista ha espressamente detto che non ha alcuna simpatia per la 40enne. “Ho visto mentre facevi il bucato strusciarti con quel pover’uomo come una gatta in calore. Sporgevi la parte dietro del tuo corpo contro il suo”, ha asserito l’ex ragazza di Non è la Rai, scatenando le risa da parte dei presenti. (Continua dopo il video)

La replica della conduttrice calabrese

Ma la replica di Elisabetta Gregoraci non è tardata ad arrivare. Infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore ha spiegato ad Antonella Elia che in quella circostanza lei è l’ex Velino di Striscia la Notizia stavano facendo un gioco per Halloween.

A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini che, prima ci ha ironizzato su dicendo: “Sei una guardona pazzesca, Antonella”. Subito dopo, però, si è scagliato contro Pretelli e la Gregoraci dicendo: “Ci sentiamo un po’ presi per i fondelli”. Quindi, la madre di Nathan Falco ha asserito che tra loro non c’è una relazione sentimentale, ma solo tanta complicità.

Elisabetta Gregoraci precisa che non ha una storia con Pierpaolo Pretelli

Ebbene sì, Elisabetta Gregoraci all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 rispondendo ad una precisa domanda di Alfonso Signorini, ha detto: “Non abbiamo una storia”. Riferendosi al rapporto che ha con l’ex Velino di Striscia Pierpaolo Pretelli, la showgirl calabrese ha precisato: “Ma c’è tanta complicità. Quando saremo fuori di qua mi inviterà a cena fuori”.

A quel punto è intervenuta la Contessa Patrizia De Blanck che ha espresso il parere di tutto il pubblico del reality show di Canale 5: “Loro due fuori di qua trombera**o”, scatenando le risate dei presenti. Ecco il video: