Andrea Zelletta, perché ha lasciato il GFVip? La verità di Alfonso Signorini (FOTO)

Andrea Zelletta assente al Grande Fratello Vip 5

Da qualche giorno Andrea Zelletta è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5 è addirittura era assente anche nella puntata in diretta in onda venerdì sera su Canale 5. In tanti continuano a domandarsi quale sia la ragione dell’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Ad oggi la produzione non ha fornito nessuna comunicazione ufficiale, con il conduttore Alfonso Signorini che ha iniziato il 14esimo appuntamento parlando proprio del fidanzato di Natalia Paragoni. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il direttore del settimanale Chi.

Alfonso Signorini chiarisce che il gieffino è fiori per motivi personali

Durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, il padrone di casa Alfonso Signorini ha detto al pubblico di Canale 5: “Come sapete Andrea Zelletta ha dovuto lasciare la casa per motivi familiari e non è potuto ancora rientrare. Vi saluta e ci auguriamo che possa rientrare il prima possibile”. Ovviamente le parole del giornalista hanno alimentato ancora di più la curiosità da parte dei telespettatori dello storico reality show targato Endmol Shine Italy.

Al momento non sono quindi chiare le ragioni per cui l’ex tronista di Uomini e Donne abbia momentaneamente lasciato l’appartamento di Cinecittà. Il presentatore ha riferito solamente che l’inquilino ha dovuto lasciare il programma per motivi familiari. Per caso c’entra l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 oppure I motivi sono di altra natura?

La sorella Alessia Zelletta tranquillizza i fan del fratello

Nel frattempo, dopo la diretta su Canale 5 che ha visto assente Andrea Zelletta dalla casa del Grande Fratello Vip 5, la sorella Alessia ha condiviso delle Stories su Instagram per dare delle spiegazioni. Infatti, la congiunta ha voluto tranquillizzare le fan dell’ex tronista di Uomini e Donne.

A tal proposito la ragazza sul noto social network ha scritto: “Ragazze scusatemi se non vi rispondo, ma siete in tantissime, state tranquille. Ragazze belle, buonasera. Ho il telefono che sta andando in fumo, non riesco a leggervi. Nella storia precedente vi ho detto di stare tranquille. State tranquille”. Il gieffino rientrerà presto in gioco, oppure dovrà rinunciarvi definitivamente? A questo punto non rimane che attendere le prossime ore.