Andrea Zelletta fuori dal GF Vip: “Ha fatto infuriare la produzione, è andato contro le regole” (FOTO)

Tutti i fan del GF Vip aspettavano la puntata di ieri sera per scoprire per quale ragione Andrea Zelletta fosse uscito dalla casa. L’argomento, però, non è stato affatto trattato durante la messa in onda.

Il conduttore Alfonso Signorini si è semplicemente limitato a dire che il ragazzo deve risolvere delle questioni al di fuori ma, in men che non si dica, ha liquidato la vicenda. Sul web, allora, stanno sorgendo spontanee delle domande e Deianira Marzano ha sollevato una questione molto interessante.

Andrea ha fatto arrabbiare il GF Vip?

La notte prima della diretta del GF Vip, Andrea Zelletta ha lasciato la casa per “motivi personali”. Né la produzione né il diretto interessato, però, hanno dato informazioni un po’ più precise in merito a ciò che fosse accaduto realmente. Per tale motivo, in molti credevano che le risposte sarebbero arrivate da Alfonso Signorini, ma così non è stato. Il presentatore si è limitato semplicemente a dire le stesse cose dette in un post dello staff del reality show.

Questo, dunque, sta generando un po’ di sgomento. L’influencer Deianira Marzano ha detto che, secondo le sue riflessioni, il ragazzo avrebbe fatto innervosire irrimediabilmente la produzione del reality show. Molto probabilmente, ha fatto qualcosa che ha infranto le regole, per tale ragione è stato costretto ad andare via dalla casa di sua spontanea volontà. (Continua dopo la foto)

I problemi personali di Zelletta

Il fatto che nessuno abbia toccato l’argomento, infatti, lascia pensare che Andrea Zelletta abbia fatto arrabbiare qualcuno del GF Vip. Inoltre, l’influencer ha anche aggiunto che è probabile che il concorrente sia stato costretto ad andare via per risolvere le questioni con la sua compagna Natalia Paragoni, in seguito alle pesanti dichiarazioni di Alice Fabbrica. Ricordiamo che quest’ultima, a Mattino 5, ha fatto leggere a Federica Panicucci il contenuto di alcune conversazioni intercorse tra i due.

Da tali messaggi si evince chiaramente che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia provocato parecchio la ragazza. Ad ogni modo, per il momento non ci sono spiegazioni in merito. Andrea continua a non essere nella casa e nessuno sta menzionando l’argomento. Neppure la sua fidanzata Natalia Paragoni è intervenuta per difendere il fidanzato o per dare un chiarimento a tutti i suoi fan. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.