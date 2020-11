Leone, il figlio dei Ferragnez si fa male al piedino: “Riassunto del 2020” (FOTO)

Piccolo incidente domestico per Leone Lucia

Come tutti ben sanno, i Ferragnez sono la famiglia più amata e seguita sui social network. Infatti, sia la fashion blogger cremonese Chiara Ferragni che il marito Fedez contano oltre 30 milioni di follower su Instagram. Una famiglia che tra pochi mesi avrà un nuovo componente, visto che la nota influencer sta aspettando una bambina.

Le avventure del rapper milanese, della sua dolce metà e del loro primogenito sono costantemente condivise sui canali network e i seguaci si sentono quasi far parte di questo nucleo familiare a cui si aggiunge anche la cagnolina Matilde. Di recente, in una delle sue ultime Stories su IG del profilo dell’ex giudice di X Factor, si vede il loro bambino scoppiare a piangere improvvisamente. Per quale ragione? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez si è fatto male ad un piede

Durante la realizzazione di un filmato in cui Fedez giocava con il figlioletto Leone, quest’ultimo che ha quasi due anni si è fatto male al piedino. Nella clip in questione si vede l’ex giudice di X Factor e il piccoletto mentre giocano in casa sopra delle macchine in miniatura, con la scritta: “Ecco il riassunto di questo 2020“.

Una Storia che il marito di Chiara Ferragni ha immediatamente postato sul suo account Instagram, nonostante il piccolo incidente subito dall’infante. Per fortuna, nonostante il dolore provocato, il piccolo sta bene, nonostante il grande pianto che si è fatto e che tutti i follower hanno visto sul noto social network. (Continua dopo le foto)

Un 2020 da dimenticare

Oltre alle immagini che mostrano il piccolo Leone Lucia che piange, il padre Fedez ha scritto la frase citata prima per fare un po’ di ironia e di sdrammatizzare sia l’incidente domestico di Leone, ma anche la situazione di questo 2020 abbastanza pesante. Infatti, difficilmente tutto il mondo dimenticherà questi mesi bui a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Dopo essere finito tra le braccia del padre, per fortuna Leone si è calmato. In questi suoi primi due anni di vita, il ragazzino ha conquistato il cuore di tutti i follower dei suoi genitori. Ricordiamo, infatti, che Chiara Ferragni conta oltre 21 milioni di seguaci, mentre il rapper meneghino più di undici milioni.