Oroscopo 1 novembre 2020: giornata entusiasmante per Acquario e Pesci

L’Oroscopo del 1 novembre 2020 vede l’Acquario e i Pesci in pole position. Giornata molto energica per gli ultimi due segni dello zodiaco. Leone e Toro, invece, hanno bisogno di recuperare

Previsioni 1 novembre primi sei segni

1 Acquario. Giornata molto divertente per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite un po’ più tranquilli e spensierati, pertanto, cercate di godervi il momento. In amore tutto procede a gonfie vele. Anche nel lavoro potrebbero arrivare delle risposte molto presto.

2 Pesci. Oggi potrebbero esserci delle sorprese. Una persona che ha fatto parte del vostro passato potrebbe farsi viva di nuovo scombussolando la vostra giornata. Sul lavoro, finalmente, cominciate a guadagnare terreno. Non abbattetevi e continuate ad inseguire i vostri sogni.

3 Vergine. L’Oroscopo del 1 novembre 2020 vi annuncia che sarà una giornata ricca di emozioni. Vi sentite carichi e desiderosi di provare nuove emozioni. Cercate di non esagerare e di non compiere scelte troppo affrettate. Nel lavoro dovete essere un po’ più furbi, spesso peccate di troppa ingenuità.

4 Bilancia. Momento molto positivo per i nati sotto questo segno. Mercurio in transito vi conferirà ottimismo e attitudine alla risoluzione dei problemi. Tuttavia, talvolta vi lasciate condizionare dai pensieri negativi e cominciate a vedere tutto nero. Non lasciatevi tediare dalle paure.

5 Capricorno. Oggi sarete molto concentrati sul lavoro. Tutte le vostre energie verranno consumate per adempiere ai vostri doveri. Ad ogni modo, cercate di non dimenticarvi della vostra salute psicofisica e di quella delle persone che avete accanto. Non trascurate il partner, o potrebbe essere portato a stancarsi.

6 Gemelli. Oggi avrete una piena consapevolezza di voi stessi, di ciò che valete e dei vostri limiti. Non vi lascerete scalfire dal pensiero delle persone che vi circondano. Se state affrontando una crisi in amore, sarà difficile modificare le vostre convinzioni. Nel lavoro siete pronti per cimentarvi in nuovi progetti.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Cancro. La giornata di oggi potrebbe essere caratterizzata da un po’ di malinconia. I ricordi potrebbero assalirvi, ma cercate di mantenere la calma e di evitare che il passato prenda il sopravvento. Il periodo non è affatto negativo, anche nel lavoro potrebbero arrivare delle novità.

8 Ariete. Occhio alle spese. In questi giorni potreste essere tentati a spendere più soldi del dovuto, non eccedete. In amore vi sentite pieni di energia, ma è necessario mettere a posto ancora delle cose. Cercate di non essere impulsivi e di ponderare le scelte con attenzione.

9 Scorpione. L’Oroscopo del 1 novembre 2020 denota una giornata un po’ nervosa. Potrebbero esserci delle tensioni dovute, soprattutto, all’opposizione tra il dovere e il piacere. Cercate di distinguere l’oggettivo dal soggettivo in modo da affrontare le circostanze che si presenteranno con la dovuta razionalità.

10 Sagittario. La voglia di fare e di mettervi in gioco verrà ostacolata da qualche acciacco fisico. Oggi non vi sentite esattamente al top e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi. Cercate di mantenere la calma e di non riversare sugli altri il vostro malessere, o peggiorerete solo la situazione.

11 Leone. La voglia di fare e di mettervi in gioco sarà molto elevata ma, allo stesso tempo, ci sarà una certa difficoltà nel riuscire a portare a casa dei risultati soddisfacenti. C’è qualcosa che vi sta impedendo di emergere. Cercate di fermarvi un attimo e di fare chiarezza nella vostra testa.

12 Toro. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da un crollo emotivo. Dal punto di vista sentimentale vi sentite particolarmente suscettibili. Nel lavoro non siete molto obiettivi, pertanto, evitate di prendere decisioni importanti. Fate un’analisi introspettiva per scoprire cosa vi stia turbando.