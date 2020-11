GF Vip, il televoto di Elisabetta è stato truccato? Sul web vengono pubblicate le prove (FOTO)

Il televoto che ieri sera al GF Vip ha decretato l’uscita di Guenda Goria, in favore di Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti senza parole. Moltissimi telespettatori non si aspettavano che l’ex di Briatore venisse salvata, anche perché nella precedente nomination fu decretata la sua eliminazione.

Ad ogni modo, dopo il polverone sollevato, diversi utenti di Twitter hanno pubblicato le prove che testimonierebbero il fatto che i voti siano stati truccati dalla produzione. Il motivo risiederebbe nel fatto che Elisabetta dovrebbe restare in casa per fare audience. Vediamo tutti i dettagli.

I dubbi sul televoto del GF Vip

Alcuni utenti del web stanno accusando il GF Vip di aver truccato il televoto di Elisabetta Gregoraci. La donna è stata salvata con una percentuale molto alta rispetto agli altri concorrenti, cosa che risulta piuttosto assurda considerando il dissenso che circola sul web sul suo conto. Diverse persone hanno posto l’accento su alcune questioni ambigue. La prima risiede nel fatto che la donna fu eliminata nella scorsa votazione, ma poi Signorini annunciò che quel televoto non decretasse l’uscita dalla casa.

Altri, invece, hanno notato che, quando Elisabetta non era tra i probabili nominati, la produzione del reality show decise di mandare al televoto anche persone che avevano maturato una sola votazione. Ieri, invece, che la donna poteva andare di nuovo in nomination, gli autori hanno preferito non prendere in considerazione coloro i quali fossero stati nominati da un solo membro della casa.

Le accuse contro Elisabetta Gregoraci

Tutte queste segnalazioni, dunque, stanno contribuendo a gettare in cattiva luce il GF Vip e le probabili manovre fatte al televoto per salvare Elisabetta. A dare maggiore adito ai sostenitori di questa ipotesi, inoltre, ci sono anche delle prove. Alcuni utenti di Twitter hanno condiviso degli screen inerenti le percentuali anomale dei voti e i confronti con le votazioni della settimana scorsa. (Continua dopo le foto)

f g n

Da tali immagini si evince chiaramente che è alquanto ambiguo che l’ex di Briatore sia riuscita a scampare al televoto considerando il livello elevatissimo di persone che la vorrebbero fuori. Secondo i più fantasiosi, la showgirl potrebbe aver addirittura pagato lo staff allo scopo di restare in casa. Altri ancora, invece, suppongono che le amiche della donna abbiano dato denaro a delle persone affinché creassero account nuovi e votassero la loro beniamina.